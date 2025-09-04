Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, tokom zvanične poseteŠpaniji, bio je gost Kraljevskog instituta Elkano u Madridu.

Upisavši se u Knjigu uvaženih posetilaca, ministar Đurić je naglasio da mu je čast i privilegija da poseti ovaj renomirani tink-tenk posvećen istraživanju i analizi međunarodnih odnosa, koji ima važnu ulogu u razumevanju globalnih izazova i oblikovanju konstruktivnih pristupa savremenim međunarodnim odnosima.

Prilikom susreta koji je otvorio ovu akademsku godinu u radu Instituta, sa direktorom Čarlsom Pauelom i njegovim saradnicima razgovarao je o aktuelnim geopolitičkim problemima i pozicijama Srbije i Španije na međunarodnoj sceni, kao i značajnim jubilejima u odnosima dve zemlje koji slede.

Marko Đurić (2).jpg
Foto: Msp

Šef srpske diplomatije stručnjacima ovog Instituta govorio je o spoljnoj politici Srbije i njenim bilateralnim odnosima sa Španijom i istakao da su spoljnopolitički prioriteti Republike Srbije jasno definisani i komplementarni sa nacionalnim prioritetima na unutrašnjem planu i odnose se na očuvanje političke, društvene i ekonomske stabilnosti zemlje, na samostalnost i nezavisnost u vođenju spoljne i unutrašnje politike, dalji razvoj ekonomije i očuvanje identiteta, kulture i tradicije srpskog naroda.

Ministar Đurić osvrnuo se i na najznačajnije regionalne teme i ukazao na važnost regionalne stabilnosti. Zahvalio je Španiji na podršci koju nam pruža po pitanjima od najvećeg nacionalnog značaja i spoljnopolitičkog usmerenja Srbije, a to su Kosovo i Metohija i evrointegracije.

