Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, tokom zvanične poseteŠpaniji, bio je gost Kraljevskog instituta Elkano u Madridu.

Upisavši se u Knjigu uvaženih posetilaca, ministar Đurić je naglasio da mu je čast i privilegija da poseti ovaj renomirani tink-tenk posvećen istraživanju i analizi međunarodnih odnosa, koji ima važnu ulogu u razumevanju globalnih izazova i oblikovanju konstruktivnih pristupa savremenim međunarodnim odnosima.

Prilikom susreta koji je otvorio ovu akademsku godinu u radu Instituta, sa direktorom Čarlsom Pauelom i njegovim saradnicima razgovarao je o aktuelnim geopolitičkim problemima i pozicijama Srbije i Španije na međunarodnoj sceni, kao i značajnim jubilejima u odnosima dve zemlje koji slede.

Foto: Msp

Šef srpske diplomatije stručnjacima ovog Instituta govorio je o spoljnoj politici Srbije i njenim bilateralnim odnosima sa Španijom i istakao da su spoljnopolitički prioriteti Republike Srbije jasno definisani i komplementarni sa nacionalnim prioritetima na unutrašnjem planu i odnose se na očuvanje političke, društvene i ekonomske stabilnosti zemlje, na samostalnost i nezavisnost u vođenju spoljne i unutrašnje politike, dalji razvoj ekonomije i očuvanje identiteta, kulture i tradicije srpskog naroda.