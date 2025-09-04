Politika
NASTAVLJAJU SE PRITISCI NA SRBE: Tzv. Kosovska policija konfiskovala pečate srpskih institucija na Brnjaku
Pripadnici tzv. Kosovske policije konfiskovali su na administrativnom prelazu Brnjak pečate srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, odnosno, kako ih Priština naziva, "paralelnih struktura", navodi danas Kossev.
- Tokom pretresa vozila srpskih registarskih tablica, policajci su oduzeli pečat paralelnih struktura na srpskom jeziku - navodi se u saopštenju policije.
Dodaje se da je "osumnjičeni" državljanin Srbije pušten posle ispitivanja. Slučaj je klasifikovan kao "proizvodnja i upotreba lažnih oznaka obeležavanja".
To nije prvi put da tzv. Kosovska policija pleni pečate srpskih institucija. Krajem prošle godine je na prelazu Jarinje priveden direktor osnovne škole u Gojbulji, jer je imao pečat te ustanove.
