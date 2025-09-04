Slušaj vest

Pripadnici tzv. Kosovske policije konfiskovali su na administrativnom prelazu Brnjak pečate srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, odnosno, kako ih Priština naziva, "paralelnih struktura", navodi danas Kossev.

- Tokom pretresa vozila srpskih registarskih tablica, policajci su oduzeli pečat paralelnih struktura na srpskom jeziku - navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da je "osumnjičeni" državljanin Srbije pušten posle ispitivanja. Slučaj je klasifikovan kao "proizvodnja i upotreba lažnih oznaka obeležavanja".

To nije prvi put da tzv. Kosovska policija pleni pečate srpskih institucija. Krajem prošle godine je na prelazu Jarinje priveden direktor osnovne škole u Gojbulji, jer je imao pečat te ustanove.

Ne propustitePolitika"TO SE NEĆE DESITI" Vučić: Neka se niko ne nada da će Srbija priznati nezavisno Kosovo
Screenshot 2025-09-04 114010.png
PolitikaSRPSKA LISTA POD BROJEM 170: Žrebom utvrđen redosled partija na glasačkom listiću za lokalne izbore na KiM
Screenshot 2025-08-15 150403.jpg
SRBI NA KIMNASTAVLJA SE TEROR NAD SRBIMA: Tzv. kosovka policija na Brnjaku oduzela i pocepala zastavu srpskog pevačkog društva "Kosovke"
brnjak.jpg
Politika"SLIKA I PRILIKA KURTIJEVE DEMOKRATIJE" Petković: Šalje svoje policijske falange da privode srpske maloletnike zbog natpisa na majicama
Screenshot 2024-12-01 092346.jpg