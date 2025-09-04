"DA PREVEDEM - TO ŠTO NE UVODIMO SANKCIJE RUSIJI" Brnabić odgovorila Piculi: Omače se i njemu istina!
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju Toninu Piculu na izjavu da "zajednička spoljna i bezbednosna politika, na žalost, ostaje najslabija karika evrointegracija", te da "EU nije jasno osudila prisutnost ni (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića ni (slovačkog premijera Roberta) Fica na vojnim paradama autokratskih režima".
- Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu da ga prepoznam bez puške... I šta kaže - najslabija karika naših evropskih integracija je naša spoljna i bezbednosna politika. Da prevedem - to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Dobro je da znamo, konačno, da nije vladavina prava ili sloboda medija, već to što ne uvodimo sankcije Rusiji! Hvala lepo, doviđenja. Omače se i Piculi istina! - napisala je Brnabić na Iksu.
Podsetimo, ona je ranije danas izjavila da je najbolji dokaz koliko je poseta predsednika Srbije Kini važna i koliko je uspešna, upravo histerija medija koji su i dalje pod kontrolom Dragana Šolaka koji su se uprli da pokažu da je nebitna i neuspešna.
- Ubiše se tri dana da objasne Srbiji kako je poseta trećerazredna, kako je Vučić drugorazredni, gde je sedeo, kako je stajao, iza koga je šetao, samo nikako da se fokusiraju na to sa kim je sve pričao, sa kim se sve sastao i o čemu se sve razgovaralo. Te sitnice im sreću kvare - napisala je Brnabić, a detaljnije čitajte OVDE.