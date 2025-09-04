Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju Toninu Piculu na izjavu da "zajednička spoljna i bezbednosna politika, na žalost, ostaje najslabija karika evrointegracija", te da "EU nije jasno osudila prisutnost ni (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića ni (slovačkog premijera Roberta) Fica na vojnim paradama autokratskih režima".

- Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu da ga prepoznam bez puške... I šta kaže - najslabija karika naših evropskih integracija je naša spoljna i bezbednosna politika. Da prevedem - to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Dobro je da znamo, konačno, da nije vladavina prava ili sloboda medija, već to što ne uvodimo sankcije Rusiji! Hvala lepo, doviđenja. Omače se i Piculi istina! - napisala je Brnabić na Iksu.

Podsetimo, ona je ranije danas izjavila da je najbolji dokaz koliko je poseta predsednika Srbije Kini važna i koliko je uspešna, upravo histerija medija koji su i dalje pod kontrolom Dragana Šolaka koji su se uprli da pokažu da je nebitna i neuspešna.