Neprevaziđeni poznavalac naših naravi i bespoštedni kritičar ponašanja Srba u politici, Branislav Nušić, u svoje je vreme u upotrebu uveo izraz „antiprotivan“ da bi opisao ponašanje politikanata koji će za crno reći da je belo, za subotu da je ponedeljak, za noć da je dan… samo da bi terali kontru svojim političkim protivnicima.

Besmrtni Nušić! Umro je pre devedeset godina a njegovi antiprotivni likovi nikad nisu bili živahniji.

Evo primera…

Svi znamo da je predsednik Srbije otputovao u Kinu da bi na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga od 2. do 4. septembra prisustvovao obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Istim povodom u Peking je stiglo ukupno 26 lidera iz sveta, među kojima su i Vladimir Putin, predsednik Rusije, Narendra Modi, premijer Indije i Redžep Taip Erdogan, predsednik Turske.

Ako bismo merili po vojnoj moći zemalja čiji su se predsednici ili premijeri okupili na ovom samitu, slobodno se može reći da je u pitanju „susret najmoćnijih“. Isto je i ako se sabere ekonomska moć, površina zemalja, broj stanovnika. Kako god da se okrene, Srbija je u Pekingu u moćnom društvu.

Osim, naravno, ako sud o ovom događaju ne izriču „antiprotivni“.

Pavle Grbović, predsednik PSG - testirajte sebe i značaj ove partije: znate li šta ova skraćenica znači? - ocenio je da Vučić na pogrešnom mestu traži rešenje za probleme Srbije. On, Grbović, bi sve to završio sa Piculom, valjda…

Dalje je otišla Nova. Odnosno dublje… Ovaj se medij, kao i ostali iz Šolakove ergele, poslednjih nedelja, dok čeka novog gazdu, pretvorio u nenavođeni projektil, u otkačenu bombu koja udara gde stigne.

Povodom susreta u Pekingu, propagandno sredstvo blokadera između vesti o brutalnosti policije koja studentu što je nasilno upao na novosadski DIF nije dala slatko i vodu (!) kad mu je pao šećer, i brutalnosti vlade čiji ministar neće da da nove ugovore nastavnicima koji nisu hteli da rade po starim, umetnula je naslov da „Vučić ponovo nanosi štetu“!

Kako i zašto, Nova i njen sagovornik Srećko Đukić, penzionisani ambasador, ne objašnjavaju. I ne zanima ih, jer oni se detaljima ne bave, oni su samo „antiprotivni“!

Dan kasnije, iz Pekinga je stigla vest da je predsednik Vučić imao značajne razgovore sa Putinom o snabdevanju Srbije gasom, i o dugoročnoj energetskoj saradnji. Za Novu ne znamo hoće li na zimu postojati, ali biće zanimljivo hoće li Srećko Đukić otkazati grejanje na ruski gas? Dabome da neće, kao što nijedan „antiprotivan“ od te vrste neće odbiti povećanje penzije…

Ali, ne treba se baviti takvima, ionako im se posvećuje previše pažnje. Vratimo se činjenicama…

A one su ovakve: Srbija i njen predsednik su se - ponovo! - našli u epicentru svetskih diplomatskih zbivanja, za stolom sa onima koji u ovom trenutku imaju najveću političku moć. To je prava adresa za sve zemlje koje nastoje da ne odustajući od nezavisne politike u ovim turbulentnim vremenima zaštite svoje vitalne interese.

Ko to negira ili je apsolutno neuk, ili je bolesno zavidljiv.

Grbović i Šolakovi mediji su „antiprotivni“, dakle i ovakvi i onakvi, ali premijer Hrvatske Andrej Plenković, kojem se priviđa građanski rat u Srbiji, svakako je ovo drugo.

Bilo bi zanimljivo kad bi naveo koje je sve šefove država ili vlada sreo u svom višegodišnjem mandatu, osim onih iz EU. Ko ga je sve iz sveta zvao da sa njim razmeni mišljenje?

Internet navodi susret sa Volodimirom Zelenskim i Vjosom Osmani…

Toliko.