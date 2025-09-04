Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Beogradu sa novoimenovanim šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom sa kojim je razgovarao o nastavku saradnje u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Ministar Dačić je istakao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti sa sprovođenjem prioritetnih aktivnosti u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, u cilju usklađivanja sa standardima Evropske unije.

Ministar je naglasio da su u proteklom periodu sprovedene ključne mere u borbi protiv organizovanog kriminala, migracija i trgovine ljudima i ukazao na smanjenje broja iregularnih migracija, kao i da su ovi rezultati postignuti zahvaljujući efikasnoj saradnji sa Fronteksom i partnerskim zemljama EU.

Foto: Mup

Dačić je rekao da MUP aktivno učestvuje u realizaciji Plana rasta za Zapadni Balkan i istakao da Republika Srbija ostaje posvećena vladavini prava i bezbednosti građana. Na sastanku je, takođe, bilo reči i o podsticajnom okruženju za funkcionisanje civilnog društva, usklađivanju viznog režima i viznoj politici, kao i o aktuelnoj situaciji u zemlji i regionu.