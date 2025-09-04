Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Beogradu sa novoimenovanim šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom sa kojim je razgovarao o nastavku saradnje u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Ministar Dačić je istakao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti sa sprovođenjem prioritetnih aktivnosti u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, u cilju usklađivanja sa standardima Evropske unije.

Ministar je naglasio da su u proteklom periodu sprovedene ključne mere u borbi protiv organizovanog kriminala, migracija i trgovine ljudima i ukazao na smanjenje broja iregularnih migracija, kao i da su ovi rezultati postignuti zahvaljujući efikasnoj saradnji sa Fronteksom i partnerskim zemljama EU.

Ivica Dačić
Foto: Mup

Dačić je rekao da MUP aktivno učestvuje u realizaciji Plana rasta za Zapadni Balkan i istakao da Republika Srbija ostaje posvećena vladavini prava i bezbednosti građana. Na sastanku je, takođe, bilo reči i o podsticajnom okruženju za funkcionisanje civilnog društva, usklađivanju viznog režima i viznoj politici, kao i o aktuelnoj situaciji u zemlji i regionu.

Ministar Dačić je ambasadoru Evropske unije Bekeratu poželeo uspeh tokom mandata šefa Delegacije EU u Srbiji i izrazio uverenje da će se uspešna saradnja između Delegacije Evropske unije i Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviti i u narednom periodu, u skladu sa evropskim vrednostima i zajedničkim ciljevima.

Ne propustiteDruštvoMINISTAR DAČIĆ PRVOG DANA ŠKOLE SA ZEMUNSKIM OSNOVCIMA! Od danas u školama širom Srbije na dužnosti 1.900 školskih policajca (FOTO/VIDEO)
09.jpg
PolitikaMINISTAR DAČIĆ: Za policiju nisu sporne protestne šetnje ako su mirne, napade nećemo dozvoliti! Poručio i da je od danas na dužnosti i 1.900 školskih policajaca
Ivica Dačić
Politika"ŠTO VEĆI BROJ PRIPADNIKA KOJI ĆE SLUŽITI GRAĐANIMA" Dačić u Osečini: U narednom periodu radićemo na tome da se obezbedi što veća vidljivost policije
16.jpg
Politika"TO JE GEST BOLESNOG UMA!" Ministar Milićević o 3 metka koji su poslata na adresu Ivice Dačića: Ovo je pretnja i po stabilnost države i institucije!"
Screenshot_10.jpg