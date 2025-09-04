Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović podsetila je na Instagramu da je politika Dragana Đilasa otmi i ukradi, kao što je i radio dok je bio na državnim funkcijama.

- Hoće izbore, neće izbore?! Zna li Dragan Đilas šta zapravo hoće? Naravno da zna. Hoće da se dokopa narodnih para, po svaku cenu, pomoću ulice i rušenjem institucija da ponovo dođe u priliku da krade, kao što je to radio dok je bio na raznim državnim funkcijama, kada je napumpao 619 miliona evra u svojim privatnim firmama. To je sva njegova politika - otmi i ukradi! Predsednik Aleksandar Vučić im je nudio i referendum i izbore. Nisu hteli! Nisu smeli! Odbili su izbore jer ih to nije interesovalo. A setite se da nikada nisu pristali na izbore dok su bili na vlasti, a dok ih je SNS, kao najjača opoziciona stranka, tražila - napisala je Mesarović na Instagramu.

Pokrali su, kako je napisala Adrijana Mesarović, sve u procesu privatizacije, uništili sve, ostavili pola miliona ljudi na ivici egzistencije, ali nisu dali svoje fotelje.

- Narod nije zaboravio te političke štetočine! Idanas, dok nam deset meseci blokiraju i uništavaju i živote i državu, pokušavajući da izazovu obojenu revoluciju potpomognuti prljavim novcem i iznutra i spolja, narod im jasno poručuje da ih ne želi! Narod se probudio i oslobodio straha od njih i njihovih blokadera fašista! Narod zna da je jedini garant normalnosti i izvesne budućnosti naš predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem. To je politika koja je podigla našu otadžbinu iz siromaštva i sveopšteg beznađa, u koje su je doveli lopov Đilas i njegova banda. To je politika koja otvara fabrike i nova radna mesta, koja gradi našu Srbiju i garantuje još veće plate i penzije! Srbija neće stati! Pobediće svako zlo - poručila je Mesarović.