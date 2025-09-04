Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov odgovorio je na pisanje Nove S o tome kako su hrvatski mediji izvestili o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini.

- Hajde što su Šolakovo propagandno - terorističko smeće, ali što su ustaški megafon! Stvarno treba biti ozbiljno oboleo u mržnji i zlobi, pa uživati u tome što ustaše vređaju predsednika tvoje zemlje i prenositi njihova lupetanja sa Iksa kao relevantno mišljenje. Pritom, ne shvataju, bednici, da onaj koga ustaše mrze, Srbi podržavaju - napisao je Jovanov na Iksu i dodao: