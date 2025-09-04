Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Madridu da Srbija vodi nacionalno odgovornu politiku pružene ruke, ističući da se to moglo čuti i u glavnom gradu Španije, ali i u Pekingu gde se nalazi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Mislim da naša zemlja zaista nastoji da se svuda i na svakom mestu predstavi kao ono što jeste - samostalna, suverena, nezavisna zemlja koja teži da gradi prijateljstvo sa svima. To ste mogli da čujete i da vidite i od predsednika u Pekingu, to može da se čuje danas ovde u Madridu, jedna poruka za sve: Srbija koja vodi nacionalno odgovornu politiku pružene ruke - rekao je Đurić novinarima.

On je naveo da je danas imao izvanredne sastanke i u Senatu Kraljevine Španije sa predstavnicima svih poslaničkih grupa koje učestvuju u poslaničkoj grupi prijateljstva sa Srbijom, kao i sa uticajnim senatorima.

- Sa njima sam u duhu našeg prijateljstva iskreno razgovarao i o Kosovu i Metohiji, i o drugim izazovima. Pozvao sam njih da dođu svi zajedno u Srbiju, da se uvere u to šta Srbija danas jeste i na koji način ona predstavlja potencijal za, ne samo naš deo Evrope, nego i na koji način doprinosi stabilnosti i razvoju našeg dela kontinenta - naveo je Đurić.

Ministar Đurić posetio Kraljevski institut Elkano u Madridu Foto: Msp

- Ovo je, kao što sam rekao, dobar impuls jačanju naše pozicije u Španiji i nakon poseta predsednika i sad ove moje posete, zaokružujemo jednu intenzivnu nedelju diplomatskih aktivnosti u kojoj sam, nakon Japana, izvanrednih razgovora tamo, predstavljanja Srbije na Bledskom forumu, došao ovde u Madrid - rekao je Đurić.

Govoreći o Memorandumu o saradnji koji je potpisao sa ministrom spoljnih poslova, Evropske unije i saradnje Španije Hoseom Manuelom Albaresom Buenom, Đurić je istakao da je taj sporazum značajan za diplomatsku zajednicu jer, kako je istakao, Španija ima gotovo milenijumsku tradiciju kada je reč o diplomatskoj službi, protokolu i elementima značajnim za tu profesiju.