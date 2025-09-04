- Postoje ljudi koji mrze svoju zemlju, kojima je sve drugo slađe i lepše. Zašto to rade? Zato što ne mogu da razumeju da oni tako genijalni koji nikada ništa nisu postigli u životu nisu potrebni do te mere kako su oni mislili da jesu da bi Srbija išla napred. Jer nemojte da zaboravite da oni meni s vremena na vreme govore da me Putin ne ceni. Je li tako? - upitao je Vučić i dodao:

- A kome je Putin jedinom dao tako visoki orden u našoj zemlji osim meni? Je li ga dao Tadiću? Je li ga dao Đilasu? Je li ga dao nekom od blokadera? Je li ga dao bilo kome drugom? Dao ga je samo meni. Posle 104 ili 105 godina kada je dodeljen Nikoli Pašiću. Ali oni bolje znaju od mene šta Putin o meni misli i bolje znaju od Putina šta Putin o meni misli. Tako i oni sa Si Đinpingom. Si Đinping može da dođe u Srbiju, a to je evropska zemlja u kojoj najviše mu to prija. I imao sam tu čast da ga ugostim. To je čast za života. Doveka. Ja znam koga predstavljam. Najveću svetinju na svetu.