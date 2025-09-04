Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je više važnih sastanaka, a u četvrtak u šest sati po srpskom vremenu razgovarao je sa predsednikom Kine Si Đinpingom. To nije bila samo formalnost, već ogromno uvažavanje od kineskog lidera. Predsednik Si pozvao je predsednika Vučića i srpsku delegaciju u zvaničnu državnu posetu, koja će se dogoditi u narednih šest meseci.

Iz Kine stižu dobre vesti o investicijama i ulaganjima u Srbiju, o čemu su govorili i gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko ruskog pokreta i Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost.

Arsić: 2016. godina je početak strateškog partnerstva Srbije i Kine

Arsić se osvrnuo na veliki broj sastanaka predsednika Vučića sa svetskim zvaničnicima koji iznosi čak 11:

- Značajno je što smo se našli u Kini, što je predsednik Vučić imao važne sastanke sa 11 lidera. Oni su na određen način jako značajni i siguran sam da ćemo u budućnosti imati rezultate sa kojima smo jako zadovoljni. Spominjem njihove ekonomske rezultate i naš tehnološki napredak, zato treba da nastavimo saradnju i razvijamo prijateljstvo sa Kinom.

Hrvatski predsednik Vlade podstaknuo je porast tenzija nakon izjave da je Srbija na rubu građanskog rata, kao i komentarima na račun Vučićeve posete Kini. Arsić je poručio Srbiji da mora bez Hrvatske da nastavi da gradi svoje interese.

- Plenkovićeva izjava je u potpunosti neprimerena za predsednika Vlade. Izjaviti da je Srbija na rubu građanskog rata znači da pokušava da podgreva nemire u Srbiji. Predsednik Vučić bio je u Kini i napravio niz bilateralnih sastanaka. Oni koji se u Kini nisu pojavili i nisu pozvani, umesto da iskoriste taj potencijal za dobit svojih građana, koriste ga za stvaranje sukoba.

Arsić je više puta boravio u Kini kao kopredsednik komisije za saradnju između Narodne skupštine Republike Srbije i Svekineskog narodnog kongresa.

- Neverovatno je koliko su uvažavali delegaciju Srbije. Predsednik Vučić je više puta izrazio zahvalnost, a oni to znaju da cene. 2016. godina je početak tog strateškog partnerstva koje je dostiglo vrhunac tokom korone.

Osvrnuo se i na polemiku o kineskom prisustvu u Boru, odnosno navode da "odnose svo zlato".

- Pre par meseci obišli smo Bor, površinski kop rudnika bakra i rudnik Čukaru Peki. Vi tamo ni ne znate da stojite iznad rudnika. Borska reka je od dolaska Kineza mnogo čistija nego što je bila ranije, a planiraju da je u budućnosti i potpuno urede. Sve je napravljeno kao negacija rezultata odnosa Srbije i Kine, predstavljau kao da neko nešto otima od nas. Ništa se ne otima. Direktno 40.000 ljudi radi u kineskim kompanijama u Srbiji.

Na pitanje da li povećanje kineksih investicija u Srbiji i svi dogovori koji će proisteći iz ove posete, mogu da nadoknade pad stranih investicija Evropske Unije Srbiji koji je zabeležen od početka godine, Arsić kaže:

- Ne samo da će da nadoknadi, nego će i da ga prevaziđe. Očekujem i one investitore koji čekaju da se ova situacija raščisti, i oni će ulagati. Imaćemo jako ubrzan rast privredne aktivnosti na tertoriji Srbije.

Dimitrijević: Vučićevi sastanci u Kini - dobri potezi, odlični za Srbiju

Dimitrijević je takođe komentarisao brojne sastanke predsednika Vučića u Kini, najviše pažnje pridavajući ruskom i kineskom predsedniku.

- Mislim da su oba susreta prošla izuzetno, mislim na Vladimira Putina i Si Đinpinga. Ovo su dobri potezi i odlični su za Srbiju. Bio je na pravom mestu, predstavljao narod tamo gde treba da ga predstavlja.

Medijske naslove o Vučićevoj poseti Kini koji dolaze iz regiona komentarisao je i Dimitrijević, konkretno pominjući reakciju Hrvatske kao nebitnu.

- Ne mogu da prihvate da mi možemo, a oni ne mogu. Mi hvatamo i ulazimo u voz kada treba da se uđe, a oni su na suprotnoj strani. Treba da razmišljaju o politici koju Srbija danas vodi i koja je definitivno pravilna. Što se nas tiče, predsednik Vučić je maksimalno uvažen, a oni govore sa pozicije zavisti.

Praveći poređenje između vojne parade u Moskvi i vojne parade u Kini, Dimitrijević je plus dao kineskoj.

- Bez obzira što sam otvoreni rusofil i uvek navijam za Rusiju, ova parada je pokazala nešto više.

Todorov: Vučić je krunisao prijateljstvo Srbije i Kine

Uspešnost posete predsednika Vučića Kini, prema mišljenju Todorova, ogleda se i u reakcijama koje dolaze iz regiona.

- Sastanci su kolosalni, u geopolitičkom i u ekonomskom smislu. Mnogo država i državnih lidera nema ovakav pristup Kini, da budu ovako dočekivane i na ovoj visini kao što je srpska delegacija. Vrednost ove posete vidimo po tome koliki su napori dela međunarodne zajednice, da se ta poseta omalovaži i obezvredi. Navešću Zagreb kao primer, kada se njihov predsednik Vlade oglasio na onako zajedljiv način. On je neko ko pre svega treba da bude zabrinut za Hrvatsku, a ne da gleda šta se dešava u dvorištu susedne države - rekao je Todorov, a potom naglasio važnost dugogodišnjeg partnerstva Srbije i Kine na više nivoa, navodeći predsednika Vučića kao zaslužnog:

- Predsednik Vučić je krunisao ono što postoji između Srbije i Kine i postao prepoznatljivost jednog prijateljstva. Žao mi je što i sam nisam imao priliku da otputujem u Kinu i uverim se o snazi ovoga što sam spomenuo.

