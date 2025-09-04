Slušaj vest

Premijer Srbije Đuro Macut uputio je danas u ime Vlade Srbije, kao i u lično ime, telegram saučešća predsedniku Vlade Portugalije Luisu Montenegru povodom tragedije koja se dogodila u sredu na žičari Glorija u Lisabonu.

- Želeo bih da Vam uputim izraze najdubljeg saučešća u ovom tragičnom trenutku za Republiku Portugaliju. Republika Srbija i naš narod saosećaju sa Vama u bolu i tuzi. Naše misli su sa porodicama nastradalih i šaljemo im naše najiskrenije saosećanje, a povređenima upućujemo želje za najbrži i potpuni oporavak - navodi se u telegramu premijera.

Montenegro je ranije danas saopštio da je potvrđena smrt 17 osoba u jučerašnjoj nesreći tramvaja-uspinjače Glorija u Lisabonu, a da se pet osoba među povređenima nalaze u kritičnom stanju.

Žuti tramvaj-uspinjača iskočio je iz šina tokom večernjeg špica juče oko 18 časova po lokalnom vremenu i udario u zgradu, u centru portugalske prestonice, u trenutku kada je prevozio više od 40 ljudi.

Ambasada Srbije u toj zemlji saopštila je ranije danas da u ovom trenutku nema podataka da su državljani Srbije među povređenima ili nastradalima, prenosi Blic pisanja Tanjuga.