"Srbija ne sme i neće da stane"

Mali je najpre prokomentarisao posetu predsednika Srbije Kini, istakavši da nema čoveka koji nije ponosan na to što je Aleksandar Vučić uradio u prethodnim danima.

- Ukazane su velike počasti našoj zemlji, što pokazuje koliko se imidž naše zemlje promenio. Mi smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi i zemlja koja dominira na Zapadnom Balkanu - rekao je Mali.

Kako kaže, pored toga vodimo suverenu i slobodarsku politiku. Dodaje da, što se ekonomije tiče, samo onaj što nije želeo da vidi, ne zna.

- Svi žele da budu deo Kine, a jednoj maloj Srbiji su otvorena vrata. U ovom trenutku kineske kompanije u Srbiji zapošljavaju 40 hiljada ljudi. Saradnja je intezivna, oni su i najveći naš investitor - rekao je Mali.

Kako kaže, Srbija ima nikada bolji odnos sa Kinom i njega oslikava čelično prijateljstvo.

Komentarišući nove mere države, Mali je rekao da su one rezultat politike koja se sprovodi godinama unazad.

- Mi smo više puta izlazili građanima u susret u vidu pomoći. Kada su ljudi bili u panici u vreme koronavirusa, takođe smo izašli sa paketima pomoći, čak i sa besplatnim vakcinama. Naša politika, od kada smo na vlasti, usmerena je ka ljudima, briga o ljudima i onim stvarima koje bi donele korist ljudima - rekao je Mali.

Kako je rekao treba poslagati delove slagalice na pravi način, da imamo stabilan rast i BDP.

- Takođe, bitno je da imamo rekordno nisku nezaposlenost, nikada manji javni dug - rekao je on.

Mali je rekao da su ove godine planirali rast za 4,2 odsto, ali bio je samo 2 odsto, kako kaže, to govori koliko nas je koštalo ovo što se dešavalo na ulicama.

- Međutim, ono što smo izgubili nadoknadićemo, Srbija ne sme i neće da stane - rekao je ministar.

Kako kaže, kada su dobili rezultate za prvih 6 meseci, videli smo da je 50 odsto inflacije u Srbiji vezano za cene hrane i bezalkoholnih pića. Odgovorno smo se pozabavili time, videli da su marže veoma visoke, pa smo ih zato i ograničili, pa je evo od 1. septembra krenula primena tih mera - rekao je Mali.

Dodaje da u proseku građani Srbije mogu da uštede od 10, 15, 20 odsto, zavisi od artikala koje kupuju.

- Paralelno sa tim povećavamo minimalnu zaradu, povećavamo penzije. Od 1. decembra biće dvocifreno povećanje penzija, sa oko 12 odsto. To je treća godina za redom. Sada je ona 436 evra, tako da će biti 485, 490 evra - rekao je Mali.

Dodao je da od 1. oktobra ide vanredno povećanje minimalne zarade.

Mali je rekao da kako vidite neki problem, tako ga rešavate. Dodaje da je to politika koju rade već godinama unazad.