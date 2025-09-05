Slušaj vest

Iz Foruma pravnika Srbije ukazuju na izjavu Sofije Mandić od 3. septembra za portal "N1" u kojoj je, pored ostalog navela da država „bije sopstvenu decu“ i da je „sledeći korak da država počne da ubija svoje građane“.

- Ova izjava predstavlja zabrinjavajuću, neodgovornu i opasnu manipulaciju, koja nema nikakvo utemeljenje u pravu, već služi isključivo za emotivno - političko manipulisanje javnosti i diskreditaciju državnih i pravosudnih organa - upozorio je Forum pravnika Srbije.

Ovo strukovno udruženje ukazuje i da značajan broj članova CEPRIS-a ujedno čini i jezgro takozvanog "Proglasa“ – političke inicijative koja otvoreno deluje kao politička platforma i koja je u tesnoj saradnji sa raznim političkim organizacijama.

- Sam sudija Miodrag Majić, jedan od osnivača CEPRIS-a, istovremeno je i osnivač "Proglasa", što nedvosmisleno pokazuje da iza plašta "strukovnog udruženja" stoji politički projekat. Ta veza je očigledna i neprikrivena: isti ljudi nastupaju i kao „stručnjaci“ u pravosuđu i kao politički aktivisti, što predstavlja zloupotrebu ugleda pravničke profesije - navodi se u saopštenju.

Forum ističe da nijedna strukovna organizacija u pravosuđu nema pravo da se pretvara u politički pokret koji zloupotrebljava ugled profesije za sopstvene ideološke ciljeve.

Upravo ovakvo delovanje, kako ocenjuje Forum pravnika, pokazuje da CEPRIS nije ništa drugo do parapolitička grupa koja zloupotrebljava prerogative pravosudnih strukovnih organizacija i koja pokušava da se predstavi kao stručno telo, dok u stvarnosti radi na urušavanju pravosudnog sistema.