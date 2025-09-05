Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević najavio je najveću vojnu paradu do sada i govorio o sporezumu Zagreba, Prištine i Tirane.

- Najveća do sada vojna parada biće 20. septembra. Pričamo o sporazumu koji su potpisale Zagreb, Priština i Tirana, sa otvorenim pozivom za Sofiju. Hrvatska i Albanija su deo NATO, Priština je pod kontrolom NATO trupa. Zašto dve članice NATO i jedna teritorija druge države prave vojni savez? Zbog čega se ujedinjujete? Protiv CG, Austrije ili će to biti protiv Srbije? Mislim da niko nema dilemu da je protiv Srbije. Kupuju samo ofanzivno oružje. Velika stvar je što je Vučić bio u Pekingu. Kina je platila možda i pojedinačno najveću cenu u toku Drugog svetskog rata. Preko 30 miliona ljudi. Kinezi su sve to izdržali i ojačali državu. To je za poštovanje - rekao je Vučević za Pink.

