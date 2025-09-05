Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini izuzetno uspešna te da će rezultirati novim investicijama.

- Mislim da je poseta iskorišćena maskimalno i za promociju države i za bilateralne sastanke. Važni susreti sa predsednikom Putinom, pitanje energetike, bezbednosti i saradnje dve države. Susret sa predsednikom Sijem, kao kruna cele posete i sve teme koje su bile na stolu. To nam daje neku novu snagu da Srbija nije sama, da ima prijatelje, saveznike, da su to države koje su slobodarskog duha. Velika stvar je što će naša delagacija i predsednik u roku od 6 meseci da imaju bilateralnu posetu. To je uvek sigurno okidač za nove investicije i jačanje vojnih kapaciteta. Mi smo nešto kvalitetno i moćno za našu vojsku kupovali ioz Kine. Ponosan sam na Srbiju koja je bila na spisku država koje obeležavaju pobedu nad fašizmom. Važno je da razgovaramo i velika čast za državu koja je teritorijalno i brojčano mala - rekao je Vučević za Pink.

