Odgovor ministra Siniše Malog prenosimo u celosti:

Državna administracija za vreme prethodne vlasti, svakako je bila najjeftinija, ne u materijalnom smislu, ali smo je, vrlo materijalno, najskuplje platili.

Platili smo je najvrednijim - izgubljenim godinama života naših građana u nemaštini, siromaštvu, na začelju Evrope, dok smo decu ispraćali u svet.

Za to vreme, Đilasu nije bilo loše, sa 619 miliona evra na računu pričao nam je bajke dok je Srbija klizila ka bankrotu do koga je i stigla 2012. godine kada u budžetu nije bilo para ni za isplatu penzija.

I to je momenat koji najviše boli Dragana Đilasa. Ne može da podnese nijedan uspeh ove vlasti, dobija napade panike od svake slike predsednika Aleksandra Vučića u poseti bilo kom važnom svetskom događaju, ne uspeva da iskontroliše agresivne ispade nemoći jer zna da građani odlično znaju da uporede u kakvoj zemlji danas žive.

Kada smo prešli petnaestogodišnji put od bankrota od investicionog kreditnog rejtinga, kada Srbija učestvuje u svim značajnim svetskim događajima, kada dobija organizaciju Ekspa, najveće manifestacije kojoj je ikada bila domaćin, kada smo uvažavani i cenjeni i naše ekonomske performanse hvale međunarodne finansijske institucije, tada dolazi vreme Đilasove najveće patnje.

Kako pobediti nepobedive rezultate?

Nikako. Jer on odlično zna značaj prisustva predsednika Aleksandra Vučića u Kini, on odlično zna da Srbija nije imala ni stolicu na takvim skupovima u vreme kada je vladala Đilasova politika, dok danas predsednik naše zemlje ima sastanke sa najznačajnijim svetskim liderima, uz uvažavanje svih uspeha koje je doneo svojoj zemlji u prethodnoj deceniji.

On je na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovao obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, a tokom te posete imao je niz važnih sastanaka, sa više od deset svetskih lidera, među kojima sa domaćinom Si Đinpingom, te predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, potom sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, sa predsednikom Azerbejdžana Alijevim, sa predsednikom Uzbekistana.

Čast da se predsednik jedne male zemlje kakva je Srbija, u tri dana sretne sa dva tako velika i važna državnika je Đilasov poraz.

Ali, jasno je zašto ne zna kako bi trebalo da izgleda borba za napredak zemlje, za nove investicije i nova radna mesta, za bolji kvalitet života građana Srbije. Sećamo se...

Predsednik Vučić se sastao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine, kao i predstavnicima velikih kompanija. Među njima su kompanije koje već posluju u našoj zemlji, ali ima i onih sa kojima do sada nismo imali saradnju, a koje su zainteresovane za ulaganja u Srbiju.

Razgovarao je sa predstavnicima kompanija Ziđin, „Power China“ i CRBC, Guangdong Hongda, iFlytek, XPeng AEROHT, China Energy, SANY Renewable Energy, CETC, Shanghai Fengling Renewables i tako dalje.

A dok se on bavio time, sa željom da se u Srbiju slije još investicija jer će one doneti još radnih mesta i dalji rast plata, Đilas je bio takođe zauzet. Brojao je mesta u avionima i pratio na internetu let srpske delegacije.