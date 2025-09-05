Slušaj vest

Uz veoma veliku odgovonost ministarka je radila tokom čitave trudnoće, do poslednjeg dana. Nedavno se na svom instagram nalogu zahvalila bebi što joj je to omogućila i što je zdravstveno odlično podnela trudnoću, bez obzira na napor i odgovornost koji njen posao nosi.

Roditelji su presrećni, a mama i beba su dobro.

Ne propustitePolitikaPOGLEDAJTE KAKO IZGLEDA DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ PRED SAM POROĐAJ: Ministarka radila maltene do poslednjeg dana! (FOTO)
WhatsApp Image 2025-07-14 at 12.26.03 PM (2).jpeg
PolitikaMINISTARKA SIJA U POODMAKLOJ TRUDNOĆI: Trudna Dubravka Đedović Handanović se pojavila na svečanom prijemu i svi su komentarisali samo jedno (FOTO)
d.jpg
PolitikaOVAKO SU MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ IZGLEDALI NA VENČANJU: Upoznali su se sasvim slučajno, evo gde (FOTO)
screenshot-20230807-113731.jpg
PolitikaKURIR EKSKLUZIVNO SAZNAJE! Ministarka Dubravka Đedović Handanović i njen suprug Damir čekaju dete
380758_dubravka-djedovic-damir-handanovic004_ff.jpg