Ministarka rudarstva i energetike Dubrakva Ðedović Handanović i njen suprug, poznati kompozitor Damir Handanović, postali su roditelji devojčice.
PORODILA SE DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Ministarka rudarstva i energetike na svet donela devojčicu
Uz veoma veliku odgovonost ministarka je radila tokom čitave trudnoće, do poslednjeg dana. Nedavno se na svom instagram nalogu zahvalila bebi što joj je to omogućila i što je zdravstveno odlično podnela trudnoću, bez obzira na napor i odgovornost koji njen posao nosi.
Roditelji su presrećni, a mama i beba su dobro.
