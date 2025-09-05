Slušaj vest

Čak i kad nema nijedan argument, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas pronalazi povod da se ubaci u ulogu bajnog opozicionara i, kao po pravilu, ispadne smešan. Ovoga puta Đilas je našao za shodno da udari na jedan od najvećih političkih događaja u svetu, a učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokuša da umanji i to na tako banalan način, kao što je prebrojavanje zvezdica na hotelu gde je spavao.

Đilas je ponovo pokazao da je izgubio kompas, pa je sebi dao za pravo da zvaničnu posetu predsednika države Pekingu, bilateralne sastanke sa predsednikom Kine Si Đinpingom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i mogim drugim svetskim liderima nazove - "turističkom ekskurzijom"?!

Koliko političar može da izgubi tlo pod nogama pa da od davanja izuzetne počasti za Srbiju napravi traljavi tračerski pamflet, a upravo to je osvrt Dragana Đilasa na aktivnosti predsednika Srbije Aleksndra Vučića.

Đilas ne ume drugačije, već da paušalno kvalifikuje i kaže da je građane ova "turistička ekskurzija koštala milione evra".

- A u Kini široko. Smeštaj u hotelima sa pet zvezdica. Sve to, naravno, o trošku države - kaže Đilas i pita se zašto je uopšte predsednik Vučić išao u Kinu.

Foto: Instagram

Istina je naravno sasvim suprotna onome što se snilo Đilasu. Kineski domaćini su platili sve troškove boravka srpske delegacije. Zbog značaja ovog događaja i visokih delegacija stranih država, koje su prisustvovale i vojnoj paradi u Peking povodom Dana pobede, Kina je ugostila sve goste besplatno. Nijedan dinar građane Srbije nije koštala poseta Pekingu, a dobrobit od nje je višestruk.