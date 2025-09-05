Slušaj vest

On je u objavi napisao da su blokaderi spremili pakleni plan u pet tačaka, i otkrio o čemu se radi:

1. Ideja je da večeras pokušaju nasilni upad na DIF i Filozofski i pozivanje stranaca da intervenišu.

2. Policiju bi prvo gađali šok bombama i petardama, nakon čega masa namerava da probije kordon i uleti na fakultete.

3. Timovi od po dvadesetak blokadera bi u zgradama pronašli dekane i profesore koji su unutra, i onda ih kao Banderovci u Ukrajini izvukli pred linč masu koja čeka ispred.

4. Masa bi pokušala i da zarobi nekoliko pripadnika Žandarmerije i Interventne, koje bi poput Hamasa uzela kao taoce.

5. Istovremeno bi opozicioni lideri Tepić, Grbović, Ponoš, Milivojević, Lazović - uživo u programu N1 pozvali bivšeg generalnog sekretara NATO Stoltenberga da interveniše i dođe u našu zemlju kao posrednik "jer je Srbija na ivici građanskog rata".

Blokaderi, neće vam uspeti pakleni plan, Srbija je jača od vašeg nasilja i divljaštva - zaključio je Uroš Piper.

