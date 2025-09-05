POKUŠAĆE DA UPADNU NA DIF I FILOZOFSKI, A ONDA ĆE TRAŽITI STRANU INTERVENCIJU: Piper otkrio plan blokadera za večeras - HAOS U PET TAČAKA
On je u objavi napisao da su blokaderi spremili pakleni plan u pet tačaka, i otkrio o čemu se radi:
1. Ideja je da večeras pokušaju nasilni upad na DIF i Filozofski i pozivanje stranaca da intervenišu.
2. Policiju bi prvo gađali šok bombama i petardama, nakon čega masa namerava da probije kordon i uleti na fakultete.
3. Timovi od po dvadesetak blokadera bi u zgradama pronašli dekane i profesore koji su unutra, i onda ih kao Banderovci u Ukrajini izvukli pred linč masu koja čeka ispred.
4. Masa bi pokušala i da zarobi nekoliko pripadnika Žandarmerije i Interventne, koje bi poput Hamasa uzela kao taoce.
5. Istovremeno bi opozicioni lideri Tepić, Grbović, Ponoš, Milivojević, Lazović - uživo u programu N1 pozvali bivšeg generalnog sekretara NATO Stoltenberga da interveniše i dođe u našu zemlju kao posrednik "jer je Srbija na ivici građanskog rata".
Blokaderi, neće vam uspeti pakleni plan, Srbija je jača od vašeg nasilja i divljaštva - zaključio je Uroš Piper.