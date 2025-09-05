Slušaj vest

Srbija se ovih dana nalazi u fokusu međunarodne politike - predsednik Aleksandar Vučić učestvuje na samitu u Pekingu, gde se susreće sa najuticajnijim svetskim liderima, razgovara o ekonomskoj saradnji, strateškim partnerstvima i pozicioniranju naše zemlje na globalnoj sceni.

Poruke koje stižu iz Kine ukazuju na to da Srbija uživa sve veći međunarodni ugled i da je prepoznata kao pouzdan partner u regionu. Međutim, dok Srbija jača međunarodne veze i otvara prostor za nove investicije, na unutrašnjem planu svedočimo političkim tenzijama i sve češćim pokušajima destabilizacije, od strane kako spoljašnjih tako i unutrašnjih aktera.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija": Zoran Anđelković, vd direktor JP “Pošta Srbije” i Milan Antonijević, pravnik.

- Nije dobro svesti ovu posetu samo na razgovor sa predsednikom Sijem, za ova tri dana je bilo toliko važnih razgovora uopšte za našu državu. Jedan od prvih jeste sa predsednikom Putinom oko energetske stabilnosti. Da nije tog snabdevanja gasa, po tim cenama, mi ne bismo imali toliko stranih investicija. Uostalom, Nemačka se razvijala na stabilnim cenama gasa iz Rusije. Kada je to prestalo, već dve godine Nemačka je u padu, u teškoj je ekonomskoj situaciji - kaže Anđelković i dodaje:

- Zatim je važan razgovor sa 15 privrednika, kako onih koji imaju, tako i onih koji iskazuju želju da otvore preduzeća u Srbiji. 41.000 ljudi koji rade u kineskim kompanijama je ogroman broj i to doprinosi ekonomskom razvoju Srbije. U RTB Bor su Kinezi uložili milijarde. Kinezima je vrlo važno da se otvori brza pruga do Subotice za 15 dana. Poziv poseti Kini u narednih šest meseci govori o tome da je Kina spremna za dodatne investicije u Srbiji. Biti na takvom skupu učvršćuje značajan položaj Srbije.

U isto vreme održavao se Bledski strateški forum. Slovenačka ministarka spoljnih poslova Tanja Fajon je ocenila da je bio najzahtevniji do sada, sudeći po globalnim krizama, ratovima i sve dubljim podelama u svetu. Antonijević naglašava da su nam upravo ova dva događaja pokazala da svedočimo dubokim podelama u svetu:

- Tamo se, naravno, pominjala poseta predsednika Srbije Kini, u trenutku dok se dešava Bledski forum. Međutim tamo ste imali zaista i jasne glasove ljudi koji su i na ozbiljnim pozicijama, koji su govorili o tome da Evropa mora da sledi taj put, da mora da otvori dijalog sa Kinom. Nekako se možda i najavio neki zaokret u narednim godinama koji bi se video. S druge strane, Kina ima i dosta dobre odnose sa pojedinim državama unutar Evropske unije, a takođe i vrlo dobro ume da razgovara - kaže Antonijević i dodaje:

- Čak i zemlje članice Evropske unije imaju svoju mogućnost da istupaju i da svoju spoljnu politiku formulišu kako god žele. Ali onda imate tu zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku gde se usklađujete oko tih najznačajnijih pitanja. Tako da i unutar Evropske unije imate i Orbana i Fica koji na određeni način vode svoju spoljnu politiku potpuno nezavisno. Te članice Evropske unije nam olakšavaju da i mi vodimo jednu nezavisnu spoljnu politiku. Ulaskom u Evropsku uniju se ne moramo zaista odricati bilo kakve nezavisnosti.

