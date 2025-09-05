Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali prisustvovao je danas kolegijumu Socijalno – ekonomskog saveta, na kom je sa predstavnicima sindikata i poslodavaca razgovarao o povećanju minimalne cene rada od 1. januara 2026. godine.

"U narednim danima, najkasnije do 15. septembra, očekuje se konačna odluka o povećanju minimalne zarade.

Prethodno je sa poslodavcima i sindikatima dogovoreno vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra ove godine, i to od 9,4 odsto, čime će ona, kao što smo i obećali, preći 500 evra.

Imajući u vidu veći broj radnih sati u oktobru, minimalna zarada u tom mesecu će iznositi 529 evra. Takođe, prosečna minimalna zarada će sa povećanjem od oktobra iznositi 468 evra u celoj 2025. godini.

Podsećam da je minimalna zarada 2010. godine bila 15.747 dinara (153 evra), a sada prvi put idemo na preko 500 evra minimalne zarade od oktobra ove godine.

Takođe, podsećam i da je od 1. januara ove godine minimalna zarada povećana za 13,7 odsto, što znači da ćemo ove godine imati dva povećanja minimalca, a onda, od 1. januara 2026. godine, sledi novo povećanje minimalne zarade.

Kada je reč o narednoj godini, predlog Vlade je da od 1. januara minimalna zarada poraste za dodatnih 10,1 odsto, čime bi prosečna minimalna zarada dostigla 64.554 dinara, odnosno 371 dinar po radnom času, što odgovara 551 evra prosečno mesečno.

Time bismo imali kumulativno povećanje minimalne cene rada po radnom času od 37 odsto u periodu 2025-2026, a što dovodi do realnog rasta minimalne zarade od 27,2 odsto. I to bi bilo najveće realno povećanje do sada.

Pokrivenost minimalne potrošačke korpe, minimalnom zaradom bi porasla na 111,5 odsto u 2026. godini, čime bi minimalac značajno prevazišao vrednost korpe.

Važno je reći i da će u ovoj godini pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom biti 98,1 odsto.