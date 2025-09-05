Slušaj vest

Političar se na kraju oglasio na društvenim mrežama, te je okačio sliku prijatelja koji ga je čekao ispred satima.

- Moj dragi Aleks, jutros krčka drugi sat čekajući ispred ortopedske klinike dok sam na kontroli i previjanju - napisao je Čedomir Jovanović u svojoj objavi.

Foto: Printscreen/Instagram

Čeda se ne odvaja od ovog čoveka

Inače, Čeda je uz sliku objavio i pesmu jednog domaćeg benda pod nazivom "Odustaćemo nikad" u kojoj se pominju upravo političar i njegov prijatelj.

Jovanović i njegov prijatelj mesecima su nerazdvojni, a Kos je bio uz Čedu tokom svih nedaća sa kojima se suočio u političar poslednje vreme. Njih dvojica zajedno i žive, a jednom prilikom paparaci su ih snimili ispred poznatog restorana kako se drže za ruke.

Inače, Čeda je već operisan ranije, te su mu ugrađeni implanti po nalogu doktora.