Slušaj vest

Političar se na kraju oglasio na društvenim mrežama, te je okačio sliku prijatelja koji ga je čekao ispred satima.

- Moj dragi Aleks, jutros krčka drugi sat čekajući ispred ortopedske klinike dok sam na kontroli i previjanju - napisao je Čedomir Jovanović u svojoj objavi.

čedomir jovanovic aleksandar kos.JPG
Foto: Printscreen/Instagram

Čeda se ne odvaja od ovog čoveka

Inače, Čeda je uz sliku objavio i pesmu jednog domaćeg benda pod nazivom "Odustaćemo nikad" u kojoj se pominju upravo političar i njegov prijatelj.

Jovanović i njegov prijatelj mesecima su nerazdvojni, a Kos je bio uz Čedu tokom svih nedaća sa kojima se suočio u političar poslednje vreme. Njih dvojica zajedno i žive, a jednom prilikom paparaci su ih snimili ispred poznatog restorana kako se drže za ruke.

Inače, Čeda je već operisan ranije, te su mu ugrađeni implanti po nalogu doktora.

(Kurir.rs/Blic/Preneo: Đ. M.)

Ne propustitePolitikaČEDA JOVANOVIĆ PONOVO U GIPSU! Političar objavio fotografiju, evo šta je poručio!
Screenshot 2025-08-08 213158.jpg
PolitikaČEDA ĆERKI DAO IME PO KAFANI NA IBARSKOJ Ispričao što dosad nikad nije pa otkrio i gde mu je sad Jelena, bivša supruga s kojom je u braku proveo 25 godina VIDEO
čedomir jovanović.jpg
PolitikaČEDA JOVANOVIĆ NATRPAO PUNE KESE, PA POZIRAO MEĐU CVEĆEM: Političar objavio fotografiju s pijace, a OVE REČI su sve začudile (FOTO)
screenshot-5.jpg
PolitikaČEDA JOVANOVIĆ PROGOVORIO O NAPADU I SLOMLJENOJ RUCI: "Bila su trojica... Hteli da je zavrnu na leđa, pukla je na DVA MESTA"
Čeda Jovanović.jpg