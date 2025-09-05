ČEDA JOVANOVIĆ PONOVO U BOLNICI! Jedna osoba ga satima čekala ispred, on se oglasio potresnim rečima - "Krčka drugi sat čekajući..." (FOTO)
Političar se na kraju oglasio na društvenim mrežama, te je okačio sliku prijatelja koji ga je čekao ispred satima.
- Moj dragi Aleks, jutros krčka drugi sat čekajući ispred ortopedske klinike dok sam na kontroli i previjanju - napisao je Čedomir Jovanović u svojoj objavi.
Čeda se ne odvaja od ovog čoveka
Inače, Čeda je uz sliku objavio i pesmu jednog domaćeg benda pod nazivom "Odustaćemo nikad" u kojoj se pominju upravo političar i njegov prijatelj.
Jovanović i njegov prijatelj mesecima su nerazdvojni, a Kos je bio uz Čedu tokom svih nedaća sa kojima se suočio u političar poslednje vreme. Njih dvojica zajedno i žive, a jednom prilikom paparaci su ih snimili ispred poznatog restorana kako se drže za ruke.
Inače, Čeda je već operisan ranije, te su mu ugrađeni implanti po nalogu doktora.
(Kurir.rs/Blic/Preneo: Đ. M.)