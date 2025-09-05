Slušaj vest

Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, koja u ovom trenutku ima tek oko pet procenata podrške građana, započeo je kampanju protiv političke stranke u nastajanju, sada poznate pod nazivim "studentska lista", ali i ostalih blokadera koji se ne slažu s njegovom politikom. Takođe, Đilas je sa 5 odsto podrške birača ubeđen da će "sutra biti na vlasti".

U emisiji "Bez pardona“ Đilas je kritikovao blokadere zbog nasilnih protesta, i što su demonstranti išli ispred kuća i stanova političkih neistomišljenika, odnosno državnih i lokalnih funkcionera.

"Kada bude formirana ta studentska lista, kada budemo znali ko su ljudi na listi onda će možda biti lakše da se zna sa kim se uopšte razgovara. Jer sad je jako teško... Mislim, ko sa kim priča? Ko koga predstavlja? Vi za stranke znate ko ih predstavlja", rekao je Đilas, komentarišući to što da imena 250 kandidata na "studentskoj listi" neće biti objavljena do raspisivanja izbora.

Lider SSP je takođe podsetio da su studenti blokaderi najavili da će objaviti svoju listu za (neraspisane) izbore "još u maju, junu mesecu".

I ovaj intrevju je izgleda deo kampanje Dragana Đilasa protiv političke partije u nastajanju, poznate kao "studentska lista", a koju je, kako smo preneli, u avgustu najavio nekadašnji šef info službe DSS Uroš Piper.

"Đilas je danas zakucao ekser u sanduk blokaderske liste. Svojima u SSP naložio da od 1.9. krenu u kampanju. Protiv blokaderske liste. Kokice su spremne...", napisao je Piper na Iksu 9. avgusta.