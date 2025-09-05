Politika
VUČIĆ GOST JUTARNJEG PROGRAMA NA TV PINK O formiranju vojnih saveza u regionu, poseti Kini i situaciji u zemlji - OD 11 ČASOVA
Nakon formiranja vojnog saveza između Prištine, Tirane i Zagreba, sada imamo i novi vojni savez između Hrvatske i Slovenije.
Slovenački ministar odbrane Borut Sajović potvrdio je da je ovaj savez u vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini i KiM.
O toj temi, poseti Kini, situaciji u zemlji i regionu govoriće predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vučić če biti gost u Jutarnjem programu na TV Pink u 11 časova.
