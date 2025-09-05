Slušaj vest

Ovogodišnji protestni Prajd, kako ga je nazvala lično kuma manifestacije Olivera Kovačević, bivša urednice Zabavnog programa Radio-televizije Srbije i supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, po prvi put je politizovan i ove godine stavljen u službu blokaderske agende.

Protestna "Prajd šetnja" počeće u subotu, 6. septembra u 14 časova iz parka Manjež, a učesnici će odatle krenuti Nemanjinom ulicom do Trga Slavija, zatim Beogradskom do Pravnog fakulteta, Bulevarom Kralja Aleksandra, Resavskom, ulicama Kralja Milana i Kneza Miloša do Vlade Srbije, odakle će se vratiti u Manjež.

Šesnaest minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu održaće se na kultnom blokaderskom mestu - ispred Pravnog fakulteta.

"U protestnoj šetnji 6. septembra pravićemo buku - za pravdu, za institucije, za sve dugine porodice nevidljive pred zakonom, za sve trans i nebinarne ljude koji godinama trpe sistemsku i društvenu diskriminaciju, kao i za studente, od kojih su mnogi kvir, a koji se devet meseci na blokadama bore za bolju budućnost", saopštio je Beograd prajd na Fejsbuku, dodajući da će ove godine umesto muzike, tokom šetnje praviti buku.

Kako su naveli govore će držati "studenti i žrtve policijske brutalnosti".

Sve to, uz činjenicu da je kuma Prajda Olivera Kovačević, pokazuje da ovogodišnji Beograd Prajd nema nikakve veze s pravima LGBT zajednice već sa političkim ciljevima i obojenom revolucijom.

Foto: Beta/Miloš Miškov, Beta Milan Ilić

Marko Mihailović, bivši koordinator EvroPrajda i dugogodišnji organizator Parade ponosa u Beogradu, na društvenoj mreži X kritikovao je odluku organizatora Beograd Prajda da za ovogodišnju kumu manifestacije izaberu Oliveru Kovačević.

Mihailović je u nizu objava naveo više razloga zašto smatra da je izbor pogrešan. Komentar da je "jednom izašla na balkon (RTS-a) i plakala" ocenio je kao nedovoljan gest.