"Srbijo, sutra vas Novi Sad dočekuje raširenih ruku, dođite spremni", napisao je na svom X nalogu Milan Čanak, sin Nenada Čanka i Marije Vasić, pre početka blokdaerskog skupa u Novom Sadu.

Uz ovu objavu dodao je i dva emotikona - emotikon šlema i kerozina, odnosno kante benzina - što jasno implicira da su blokaderi spremni da sprovode nasilje.

Foto: Piintscreen/X

Takođe, blokaderi su dodali i brojne "upozoravajuće" komentare.

"Ja sam shvatio da idemo, da bi bi vratili studentima fakultet a izbacimo štetočine iz njega. Ne idem da šetam sigurno", "U Novom Sadu je počelo, u Novom Sadu će i završiti. Živi bili pa videli" - samo su neki od njih.

Foto: Piintscreen/X