Slušaj vest

"Srbijo, sutra vas Novi Sad dočekuje raširenih ruku, dođite spremni", napisao je na svom X nalogu Milan Čanak, sin Nenada Čanka i Marije Vasić, pre početka blokdaerskog skupa u Novom Sadu. 

Uz ovu objavu dodao je i dva emotikona - emotikon šlema i kerozina, odnosno kante benzina - što jasno implicira da su blokaderi spremni da sprovode nasilje.

5740c4b2-02cb-4ca8-9691-cca9dd256c9c.jpg
Foto: Piintscreen/X

Takođe, blokaderi su dodali i brojne "upozoravajuće" komentare. 

"Ja sam shvatio da idemo, da bi bi vratili studentima fakultet a izbacimo štetočine iz njega. Ne idem da šetam sigurno", "U Novom Sadu je počelo, u Novom Sadu će i završiti. Živi bili pa videli" - samo su neki od njih. 

9bc6183e-21ef-4bc2-beb5-ccfafe41fac2.jpg
Foto: Piintscreen/X

Blokaderi koji pozivaju na nasilje i koriste zapaljivu retoriku pokazuju da im nije stalo do dijaloga ni do budućnosti, već isključivo do haosa i destrukcije.

Ne propustitePolitika"VUČIĆ MORA PASTI!" Gruhonjić i ekipa u Šibeniku na tvrđavi gde se ori Tompsonova pesma: Prvo da se skloni ova vlast, zemlje u regionu se plaše Srbije (VIDEO)
Marko Perković Tompson Dinko
PolitikaHOĆE LI U PORTUGALU BITI BLOKADA, PAROLA "RUKE SU VAM KRVAVE" I URUŠAVANJA OBRAZOVANJA NAKON 17 ŽRTAVA U PADU ŽIČARE? U Lisabonu žale mirno i dostojanstveno
132132132654.jpg
Politika"GRAĐANI SU UMORNI OD BLOKADA" Jovanov: Srbija više ne želi da bude talac onih koji ekstremističkim pristupom hoće da nametnu svoje stavove
IMG-20250311-WA0181.jpg
PolitikaA U KOM REDU VUČIĆA PRIMAJU PUTIN I SI? Blokaderi pucaju od muke, bave se gde ko stoji na slici: Znamo da vas uspeh Srbije boli i imamo VAŽNO PITANJE ZA VAS
121231321.jpg