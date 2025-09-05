Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram nalogu ''avucic''.

- Narod pamti duže od dan i po, zna da smo mi promenili odvratnu, užasnu vlast, koja je bezbroj zločina protiv svog naroda počinila - napisao je Vučić uz objavu u kojoj odgovara na pitanje novinara na izjavu Borisa Tadića o ostavci.

 - Što je nije podneo 2011. kad smo tražili izbore? Šta on misli, da pamtim dan i po? Mi smo držali velike demonstracije, predsednik Nikolić štrajkova glađu, samo je tražio izbore. Nije pretio svim živim, nije pretio plivanjem političkim protivnicima što se nije ni dogodilo. Mi smo civilizovani ljudi.

- 500.000 ljudi je ostalo bez posla. Pokrali su sve u procesu privatizacije, uništili sve. I to smo na miran, civilizovan način završili. Promenili smo lice Srbije, zaposlili ljude, počeli da gradimo Srbiju i da uradimo sve. A kada je on to tačno pristao na te izbore? Kada smo ih mi tražili? Pa nikada. Nego onda kada je osetio i kada je mislio da će s lakoćom da ih dobije i da će da ide samo protiv tobožnjih bivših radikala pa će da kaže u drugom krugu: evo sad ću da dobijem izbore koje je izgubio. Ali kada je on birao trenutak? A ovde ne biram ja trenutak, ponudio sam im izbore, ponudio sam im referendum. Mogli su i jedno i drugo - poručio je Vučić.

