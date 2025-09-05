Slušaj vest

Iz Pokreta socijalista reagovali su na formiranje vojnog pakta između Hrvatske i Slovenije.

- Slovenija i Hrvatska su potpisale vojni pakt usmeren protiv Srbije, ali i protiv Srba u Republici Srpskoj. Koliko god mnogi u Srbiji bežali od Srpskog sveta i govorili da ga nema, neprijatelji Srbije ga vide i prave pakt protiv svih Srba. Dve članice EU zajedno sa Albanijom i takozvanim Kosovom opkoljavaju Srbe.