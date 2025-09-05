Politika
POKRET SOCIJALISTA ČIJI JE OSNIVAČ ALEKSANDAR VULIN: Hoćemo li i posle vojnog pakta Slovenije i Hrvatske u EU?
Iz Pokreta socijalista reagovali su na formiranje vojnog pakta između Hrvatske i Slovenije.
- Slovenija i Hrvatska su potpisale vojni pakt usmeren protiv Srbije, ali i protiv Srba u Republici Srpskoj. Koliko god mnogi u Srbiji bežali od Srpskog sveta i govorili da ga nema, neprijatelji Srbije ga vide i prave pakt protiv svih Srba. Dve članice EU zajedno sa Albanijom i takozvanim Kosovom opkoljavaju Srbe.
- Hoćemo i posle ovog akta neprijateljstva donositi zakone pod pritiskom iz EU i hoćemo li da idemo u EU u koju će nas primiti samo kao zarobljenike? Srbi, šta vam nije jasno?
