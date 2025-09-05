Slušaj vest

Iz Pokreta socijalista reagovali su na formiranje vojnog pakta između Hrvatske i Slovenije.

- Slovenija i Hrvatska su potpisale vojni pakt usmeren protiv Srbije, ali i protiv Srba u Republici Srpskoj. Koliko god mnogi u Srbiji bežali od Srpskog sveta i govorili da ga nema, neprijatelji Srbije ga vide i prave pakt protiv svih Srba. Dve članice EU zajedno sa Albanijom i takozvanim Kosovom opkoljavaju Srbe.

- Hoćemo i posle ovog akta neprijateljstva donositi zakone pod pritiskom iz EU i hoćemo li da idemo u EU u koju će nas primiti samo kao zarobljenike? Srbi, šta vam nije jasno?

Ne propustitePolitikaPOKRET SOCIJALISTA: Srbi u Crnoj Gori vama je sve odavno jasno, Montenegrini, šta vama nije jasno?
pokret-socijalista-foto-yt-pt.jpg
PolitikaPOKRET SOCIJALISTA: Šolak vas je prodao, gospodo iz N1, šta vam nije jasno
pokret-socijalista-logo.jpg
PolitikaPOKRET SOCIJALISTA: Ako Zukorlić i Ljajić nastave da ćute vreme je za rekonstrukciju
screenshot-48.jpg
PolitikaPOKRET SOCIJALISTA NA KONGRESU SIRIZE: Ova poseta potvrđuje čvrstu vezu i strateško partnerstvo naše dve partije (FOTO)
WhatsApp Image 2025-06-13 at 17.02.07_962c1c2e.jpg