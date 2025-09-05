Slušaj vest

Dan za danom ovog vikenda Srbija će pokazati dva potpuno različita lica...

Za subotu je u Beogradu zakazan prvi politizovani Prajd sa Oliverom Kovačević kao kumom, a u nedelju će se u 120 mesta širom zemlje okupiti narod kome je dosta blokada i nasilja i, kao i uvek, na miran i dostojanstven način tražiti svoju Srbiju nazad.

Biće to četvrti put da građani na ovaj način izražavaju nezadovoljstvo blokaderskim iživljavanjem nad običnim svetom. Podsetimo, prvi put je takvih mirnih skupova bilo u oko 50 mesta, potom u 75, prošlog vikenda u skoro 100, a sada će biti u čak 120. Jasno je da se želja za povratak normalnom životu kao talas širi Srbijom i sve je više onih koji ne mogu da ćute na teror kojim nas blokaderi muče mesecima.

Kao i prethodna tri puta, i u nedelju će građani izaći sa istim zahtevima. Na prošlim skupovima glavne poruke koje su slali bile su: "Ne damo Srbiju, "Hoću moj život nazad", "Želim mirno da živim", "Hoću normalan život"...

Podsećanja radi, poslednji put se pod ovim parolama okupilo više od 103.000 ljudi u 95 mesta, među kojima su bili i Beograd, Novi Sad i Kragujevac. Očekuje se da ih u nedelju bude još više u 120 mesta, ali sa istim porukama i podjednako mirno i dostojanstveno kao i svaki prethodni put.

Organizatori porodičnih okupljanja građana protiv blokada pomerili su svoja okupljanja sa 6. na 7. septembar kako bi se izbeglo nasilje i sukobi sa blokaderima. Jer žele da, kao i svaki put dosad, okupljanja proteknu bez ijednog jedinog incidenta.

A šta nas čeka dan ranije? Beograđani, ali i svi ostali građani Srbije s razlogom strepe, jer nekada tradicionalni skup za prava LGBT+ zajednice, sada je politizovan i direktno povezan sa obojenom revolucijom. A gde su blokaderi, tu je i nasilje, to se pokazalo bezbroj puta dosad.

I sama kuma manifestacije Olivera Kovačević, bivša urednice Zabavnog programa Radio-televizije Srbije i supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, nazvala ga je "protestnim Prajdom".

Protestna "Prajd šetnja" počeće u subotu u 14 časova iz parka Manjež, a učesnici će odatle krenuti Nemanjinom ulicom do Trga Slavija, zatim Beogradskom do Pravnog fakulteta, Bulevarom Kralja Aleksandra, Resavskom, ulicama Kralja Milana i Kneza Miloša do Vlade Srbije, odakle će se vratiti u Manjež.