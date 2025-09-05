CELA SRBIJA U NEDELJU NA NOGAMA! Sa 120 mesta građani će poslati jasnu poruku - STOP BLOKADAMA, ŽELIMO MIR - NEDELJA U 18 ČASOVA
Cela Srbija će u nedelju 7. septembra u 18 časova biti na nogama!
Građani protiv blokada najavili su okupljanja u 120 mesta širom Srbije u nedelju.
Skup građana koji se protive blokadama biće organizovan i u Borči i Obrenovcu.
Svi ustaju za normalnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak!
Podsetimo, skupovi protiv blokada počeli su pre dve nedelje. Prošlog vikenda građani su se u porodičnoj šetnji okupili u 95 mesta, asad je najavljeno da će skupovi biti održani u čak 120 mesta širom Srbije.
- Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta - naveo je ranije predsednik SNS Miloš Vučević.
I predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prisustovati skupu protiv blokada u nedelju.
- Ja ću gledati, ako budem mogao, da prisustvujem ovom skupu u nedelju. Za ovaj u subotu biće mnogo utakmica a i imaću druge pametnije stvari da radim. U nedelju se vidimo s narodom - rekao je Vučić.