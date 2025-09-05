Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je došlo do saznanja da učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu.

- Upozoravamo sve okupljene da poštuju zakon i da ne napadaju policiju. U suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje i preduzme sve zakonom predviđene mere da bi zaštitila sopstvene živote, bezbednost i očuvala stabilan javni red i mir - navodi se u saopštenju. 

Podsetimo, danas su pojedini blokaderi počeli da pozivaju Novosađane na nasilje, gde je jedan napisao "U Novom Sadu je počelo, u Novom Sadu će se i završiti"

Blokaderi koji pozivaju na nasilje i koriste zapaljivu retoriku pokazuju da im nije stalo do dijaloga ni do budućnosti, već isključivo do haosa i destrukcije.

Kurir.rs

