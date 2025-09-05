Slušaj vest

Večeras se oglasio MUP sa hitnim saopštenjem gde se navodi da je došlo do saznanja da su blokaderi neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu — a kako se može videti sa lica mesta, ispuniće ovu nameru!

Naime, blokaderi su obučeni u crnom krenuli na paljenje Novog Sada.

- Desant na Filozofski - napisao je na svom X nalogu advokat Čedomir Stojković, uz podeljeni snimak grupe koja se okuplja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Hitno saopštenje MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je došlo do saznanja da učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu.

- Upozoravamo sve okupljene da poštuju zakon i da ne napadaju policiju. U suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje i preduzme sve zakonom predviđene mere da bi zaštitila sopstvene živote, bezbednost i očuvala stabilan javni red i mir - navodi se u saopštenju.