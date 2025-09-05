Politika
TATALOVIĆ PRIZNALA UŽIVO U PROGRAMU: "Građani kreću na policiju!" Pogledajte scene nasilja na ulicama Novog Sada (VIDEO)
Slušaj vest
Blokaderi koji su se večeras okupili u Novom Sadu ispred dve obrazovne ustanove pod parolom "protesta" zapravo su se okupili kako bi sprovodili nasilje.
Blokaderi obučeni u crnom krenuli su prvenstveno na paljenje Novog Sada, nakon čega su zapalili pirotehnička sredstva i baklje.
Reporterka N1 Žaklina Tatalović priznala je uživo u programu u jednom trenutku:
- Građani kreću na policiju - čulo se uživo u programu uz snimke nasilja.
Reaguj
6