Slušaj vest

Blokaderi koji su se večeras okupili u Novom Sadu ispred dve obrazovne ustanove pod parolom "protesta" zapravo su se okupili kako bi sprovodili nasilje. 

Blokaderi obučeni u crnom krenuli su prvenstveno na paljenje Novog Sada, nakon čega su zapalili pirotehnička sredstva i baklje.

Reporterka N1 Žaklina Tatalović priznala je uživo u programu u jednom trenutku:

- Građani kreću na policiju - čulo se uživo u programu uz snimke nasilja.

Ne propustitePolitika"DESANT NA FILOZOFSKI" Blokaderi u crnom krenuli da pale Novi Sad: Sa bakljama ispred obrazovnih ustanova - pogledajte stravične scene! (VIDEO)
download.jpg
PolitikaBLOKADERI PLANIRAJU NAPAD NA POLICIJU U NOVOM SADU Hitno se oglasilo Ministarstvo unutrašnjih poslova: Evo šta im je namera!
MUP Srbije.jpg
PolitikaUHAPŠENE JOŠ DVE OSOBE ZBOG NAPADA NA POLICIJU U NOVOM SADU! Pravili haos ispred Filozofskog, pokušali da OTMU ŠTITOVE čuvarima reda (VIDEO)
novi sad napad na policiju blokaderi protest.JPG
PolitikaKAKO JE PROFESORKA FILOZOFSKOG NA N1 SRUŠILA MIT O BLOKADAMA: "Održavanje ispita van fakulteta je PROTIVZAKONITO!"
Filozofski NS N1.jpg