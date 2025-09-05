Slušaj vest

Blokaderi su večeras u Novom Sadu došli naoružani svim sredstvima i još jednom pokazali da im je nasilje jedini manir i da nisu za dijalog i dogovor!

Tako su se okupili ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u pomenutom gradu gde su napali policiju i pirotehničkim sredstvima!

Kako se može videti na snimku iznad, blokaderi su pokušali da probiju kordon policije kako bi ušli u zgradu Filozofskog fakulteta, a za sve ne biraju sredstva!

Te su uzeli i ogradu i krenuli snažno i agresivno na policiju! Jednu su čak i polomili i dugačku šipku iskoristili da udaraju!

Hitno saopštenje MUP

Kako je Kurir preneo, MUP se oglasio hitnim saopštenjem.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je došlo do saznanja da učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu.

- Upozoravamo sve okupljene da poštuju zakon i da ne napadaju policiju. U suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje i preduzme sve zakonom predviđene mere da bi zaštitila sopstvene živote, bezbednost i očuvala stabilan javni red i mir - navodi se u saopštenju.