Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasiće se večeras nakon scena stravičnog nasilja u režiji blokadera u Novom Sadu. 

Obratiće se uskoro iz komandnog centra, saznaje Kurir!

Podsećamo, blokaderi su večeras napravili haos u Novom Sadu, gde su napali policiju ispred Filozofskog fakulteta, nakon što su sa bakljama došli ispred obrazovnih ustanova, pokušavajući da uđu u zgradu. 

Napali policiju Foto: Printscreen/X

