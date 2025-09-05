Obraćanje
SAZNAJEMO! VUČIĆ SE USKORO OBRAĆA! Predsednik Srbije govoriće o jezivom nasilju blokadera u Novom Sadu!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasiće se večeras nakon scena stravičnog nasilja u režiji blokadera u Novom Sadu.
Obratiće se uskoro iz komandnog centra, saznaje Kurir!
Podsećamo, blokaderi su večeras napravili haos u Novom Sadu, gde su napali policiju ispred Filozofskog fakulteta, nakon što su sa bakljama došli ispred obrazovnih ustanova, pokušavajući da uđu u zgradu.
