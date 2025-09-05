Slušaj vest

"Posebno je cinično što nasilnim blokaderskim protestima večeras u Novom Sadu prisustvuje jedan evroparlamentarac, Razmus Nordkvist, iz Danske, kao i Vula Ceci iz Grčke, kopredsednica Evropske partije zelenih. Ovo su ljudi koji nam svakoga dana pričaju o vladavini prava, poštovanju zakona i demokratiji, a prisustvuju neprijavljenom, nelegalnom skupu koji, kao takav, u njihovim zemljama ne bi bio dozvoljen", napisala je na svom X nalogu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

- Oni ne samo da podržavaju, već i učestvuju u nezakonitim skupovima u Srbiji! Pričaju o vladavini prava, a promovišu anarhiju. Posebno je zanimljivo videti da li će obavestiti Brisel o blokaderskom nasilju kome cela Srbija, ponovo, svedoči večeras.