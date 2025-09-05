BRNABIĆ O BLOKADERSKOM NASILJU I STRANIM POLITIČARIMA U NOVOM SADU: "Oni ne samo da podržavaju, već i učestvuju u nezakonitim skupovima u Srbiji"
"Posebno je cinično što nasilnim blokaderskim protestima večeras u Novom Sadu prisustvuje jedan evroparlamentarac, Razmus Nordkvist, iz Danske, kao i Vula Ceci iz Grčke, kopredsednica Evropske partije zelenih. Ovo su ljudi koji nam svakoga dana pričaju o vladavini prava, poštovanju zakona i demokratiji, a prisustvuju neprijavljenom, nelegalnom skupu koji, kao takav, u njihovim zemljama ne bi bio dozvoljen", napisala je na svom X nalogu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.
- Oni ne samo da podržavaju, već i učestvuju u nezakonitim skupovima u Srbiji! Pričaju o vladavini prava, a promovišu anarhiju. Posebno je zanimljivo videti da li će obavestiti Brisel o blokaderskom nasilju kome cela Srbija, ponovo, svedoči večeras.
- Da li su to ti „mirni protesti“ o kojima pričaju i koje podržavaju? Napadi na Filozofski fakultet, paljenje institucija, napadi na policiju? Hoće o tome izvestiti Brisel? O „mirnim protestima“ na koje dolaze ljudi sa fantomkama, šlemovima, motkama, pirotehničkim sredstvima, kamenicama? Sve što je u njihovim zemljama zabranjeno, upravo zbog vladavine prava, u Srbiji podržavaju – i neprijavljene skupove i nasilje. Sve može, samo da se sruši nezavisna, slobodna i stabilna Srbija. I dosta je više laži – istina je sasvim očigledna - poručila je Brnabić.