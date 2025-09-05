Politika
POGLEDAJTE NASILNE SCENE NA ULICAMA NOVOG SADA: Ovako je izgledao pokušaj paljenja fakulteta tokom napada na policiju (VIDEO)
Večeras je u Novom Sadu došlo do ozbiljnog incidenta kada je grupa maskiranih blokadera napala pripadnike policije i pokušala da zapali zgradu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U trenutku napada u zgradi su se nalazili ljudi.
Do incidenta je došlo tokom protesta koji je brzo prerastao u nasilje. Policija je intervenisala kako bi sprečila dalje širenje nereda i zaštitila prisutne u fakultetskoj zgradi.
Bacali su topovske udare, palili baklje i napadali policiju.
Pogledajte uznemirujuće scene:
