Večeras je u Novom Sadu došlo do ozbiljnog incidenta kada je grupa maskiranih blokadera napala pripadnike policije i pokušala da zapali zgradu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U trenutku napada u zgradi su se nalazili ljudi.

Do incidenta je došlo tokom protesta koji je brzo prerastao u nasilje. Policija je intervenisala kako bi sprečila dalje širenje nereda i zaštitila prisutne u fakultetskoj zgradi.

Bacali su topovske udare, palili baklje i napadali policiju. 

Pogledajte uznemirujuće scene:

Blokaderi napadju policiju u Novom Sadu Izvor: Kurir

