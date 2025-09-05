Politika
ČULA SE ISTINA UŽIVO NA N1: Blokaderi napali kordon ogradom i metalnim štanglama, policija i tada pokušavala da ne primeni silu (VIDEO)
Presedan, čak i na N1 večeras se mogla čuti istina. Novinarka Antonela Riha, gostujući večeras u emisiji na N1 govorila je o protestu koji se odigrao u Novom Sadu, a koji je ubrzo prerastao u nasilne scene.
Naime, kako je istakla u uživo programu blokaderi su ogradom i metalnim štanglama napali policiju koja nije primenila silu.
- Ovo je kao jedno bojno bolje, ovo što smo videli ove ulice i zaista je šokantno. Deli se snimak ispred Filozofskog fakulteta, ispred kordona, ono što se vidi dvojica ili trojica mladića koji ogradom kreću na kordon i metalnim štanglama i vidimo policajce na obodu mirno stoje - rekla je ona.
