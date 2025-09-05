Oglašavanje
"OVAKO IZGLEDAJU 'MIRNI PROTESTI'? ŠTA DA NISU MIRNI?" Vučević o nasilju blokadera u Novom Sadu: Napad na policiju, fakultete... je l to program koji nude?
"Ovako izgledaju njihovi 'mirni protesti'! Šta bi tek bilo da nisu 'mirni'?", napisao je večeras predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević na svom Instagram nalogu, reagujući na scene nasilja blokadera u Novom Sadu.
- Građani Srbije vide da blokaderi fašisti koji im deset meseci zagorčavaju život ponovo pokušavaju da izazovu građanski rat. Napad na Filozofski fakultet u Novom Sadu, napadi na policiju, motke, kamenice i dimne bombe, batinaši sa crnim kapuljačama i maskama … Je l to program koji nude? Nikada ovim fašistima nećemo predati našu Srbiju! Naša otadžbina je slobodarska, nezavisna, mirna i stabilna! Pobedićemo sve koji hoće da je unište! - napisao je.
