Slušaj vest

"Ovako izgledaju njihovi 'mirni protesti'! Šta bi tek bilo da nisu 'mirni'?", napisao je večeras predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević na svom Instagram nalogu, reagujući na scene nasilja blokadera u Novom Sadu.

- Građani Srbije vide da blokaderi fašisti koji im deset meseci zagorčavaju život ponovo pokušavaju da izazovu građanski rat. Napad na Filozofski fakultet u Novom Sadu, napadi na policiju, motke, kamenice i dimne bombe, batinaši sa crnim kapuljačama i maskama … Je l to program koji nude? Nikada ovim fašistima nećemo predati našu Srbiju! Naša otadžbina je slobodarska, nezavisna, mirna i stabilna! Pobedićemo sve koji hoće da je unište! - napisao je. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaUŽAS NA N1: "POLICIJU TREBA POUBIJATI"! Blokaderka uživo preti i poziva na ubistva svih policajaca
Screenshot 2025-09-05 225007.png
PolitikaPOGLEDAJTE NASILNE SCENE NA ULICAMA NOVOG SADA: Ovako je izgledao pokušaj paljenja fakulteta tokom napada na policiju (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaSAZNAJEMO! VUČIĆ SE USKORO OBRAĆA! Predsednik Srbije govoriće o jezivom nasilju blokadera u Novom Sadu!
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
PolitikaLOME OGRADU I ŠIPKOM NA POLICIJU! Pogledajte stravično nasilje blokadera u Novom Sadu - napadaju žandarmeriju ČIME STIGNU! (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaTATALOVIĆ PRIZNALA UŽIVO U PROGRAMU: "Građani kreću na policiju!" Pogledajte scene nasilja na ulicama Novog Sada (VIDEO)
Screenshot 2025-09-05 215047.png