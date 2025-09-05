"Ovako izgledaju njihovi 'mirni protesti'! Šta bi tek bilo da nisu 'mirni'?", napisao je večeras predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević na svom Instagram nalogu, reagujući na scene nasilja blokadera u Novom Sadu .

- Građani Srbije vide da blokaderi fašisti koji im deset meseci zagorčavaju život ponovo pokušavaju da izazovu građanski rat. Napad na Filozofski fakultet u Novom Sadu, napadi na policiju, motke, kamenice i dimne bombe, batinaši sa crnim kapuljačama i maskama … Je l to program koji nude? Nikada ovim fašistima nećemo predati našu Srbiju! Naša otadžbina je slobodarska, nezavisna, mirna i stabilna! Pobedićemo sve koji hoće da je unište! - napisao je.