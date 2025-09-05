Politika
"ZA ČIJE BABE ZDRAVLJE JE OVO UČINJENO VEČERAS?" Đukanović o blokaderskom nasilju u Novom Sadu: Molim državu da oštricu usmeri ka organizatorima
Advokat Vladimir Đukanović oglasio se posle večerašnjeg jezivog nasilja blokadera u Novom Sadu.
"Za čije babe zdravlje je ovo učinjeno večeras? Da li zaista neko misli da je jači od države i da će golim nasiljem nešto postići? Ko će sada pomoći tim mladim ljudima, posebno onim koji su zavedeni i izmamipulisani, da se spasu od krivične odgovornosti?", naveo je Đukanović na društvenoj mreži X i dodao:
"Molim državu da oštricu usmeri ka organizatorima, a da mlade ljude, zavedene i željne da menjaju svet, nekako razume i da shvati njihovo buntovništvo kao odrastanje i nezrelost. Dijalog nema alternativu".
