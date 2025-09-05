Slušaj vest

Tokom večerašnjeg nasilnog skupa u Novom Sadu blokaderi su zapalili Filozofski fakultet a potom napali kordon policije koja je mirno odolevala napadima metalnim štanglama. 

Tokom redovnog izveštavanja N1 sa ovakvih skupova, reporterka sa lica mesta zaustavila je blokaderku koja je u jednom momentu za predsednika Srbije Aleksandra Vučića istakla da je "g**no". 

Ovakav sramni izraz za lidera države reporterki je izmamio osmeh, nakon čega se zahvalila blokaderki na izjavi. 

- Hvala najlepše - istakla je reporterka. 

Nepoštovanje na delu - prizor crno na belo.

Ne propustitePolitika"ZA ČIJE BABE ZDRAVLJE JE OVO UČINJENO VEČERAS?" Đukanović o blokaderskom nasilju u Novom Sadu: Molim državu da oštricu usmeri ka organizatorima
Screenshot 2025-09-05 232847.jpg
Politika"OVAKO IZGLEDAJU 'MIRNI PROTESTI'? ŠTA DA NISU MIRNI?" Vučević o nasilju blokadera u Novom Sadu: Napad na policiju, fakultete... je l to program koji nude?
Screenshot 2025-09-03 083508.png
PolitikaČULA SE ISTINA UŽIVO NA N1: Blokaderi napali kordon ogradom i metalnim štanglama, policija i tada pokušavala da ne primeni silu (VIDEO)
Screenshot 2025-09-05 232523.png
PolitikaUŽAS NA N1: "POLICIJU TREBA POUBIJATI"! Blokaderka uživo preti i poziva na ubistva svih policajaca
Screenshot 2025-09-05 225007.png