Politika
BLOKADERKA SRAMNO VREĐALA PREDSEDNIKA, REPORTERKA N1 JOJ ZAHVALILA Sumanuti prizori u Novom Sadu, nepoštovanje lidera države na delu (VIDEO)
Tokom večerašnjeg nasilnog skupa u Novom Sadu blokaderi su zapalili Filozofski fakultet a potom napali kordon policije koja je mirno odolevala napadima metalnim štanglama.
Tokom redovnog izveštavanja N1 sa ovakvih skupova, reporterka sa lica mesta zaustavila je blokaderku koja je u jednom momentu za predsednika Srbije Aleksandra Vučića istakla da je "g**no".
Ovakav sramni izraz za lidera države reporterki je izmamio osmeh, nakon čega se zahvalila blokaderki na izjavi.
- Hvala najlepše - istakla je reporterka.
Nepoštovanje na delu - prizor crno na belo.
