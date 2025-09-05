Slušaj vest

Policija je večeras u Novom Sadu istrpela veliku torturu.

Blokaderi su napali policiju svim i svačim.

Bio je to brutalni linč - policajci mirno stoje i trpe kamenice, lasere, molotovljeve koktele, topovske udare, bukvalno sve što se našlo u rukama blokadera!

Napad na policiju u Novom Sadzu Izvor: Kurir

Kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio, policija je 12 minuta trpela torturu!

