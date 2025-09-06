Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima iz Palate Srbije nakon scena stravičnog nasilja u režiji blokadera u Novom Sadu, gde je, između ostalog, govorio i o vojnom savezu Hrvatske i Slovenije. 

- Danas su Zagreb i Ljubljana potpisali vojni sporazum kako će da gaze Srbe u Republici Srpskoj i na Kosovu. Molim narod Srbije da dobro zna, da ima na čelu predsednika koji dobro računa, koji dobro razume i koji dobro zna i koji snaži srpsku vojsku i srpsku policiju. Zato se tako jako zalažu za moju smenu. Zato me toliko mrze u Zagrebu, Ljubljani, Prištini i Podgorici. Govorim o zvaničnicima, ne pričam o narodu. Narodu da kažem u Srbiji. Ja nisam gubitnik. Ima nekih koji jesu. Nikad to nisam bio. Celog života sam pobeđivao. Kad bih lako izgubio, čestitao bih ovim protivnicima. Ne igram se Srbijom i sa Srbijom. Znam šta su interesi Srbije - rekao je.

Sve o obraćanju Vučića, pročitajte u našoj vesti OVDE.

