Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima iz Palate Srbije nakon scena stravičnog nasilja u režiji blokadera u Novom Sadu, gde se nakon scena nasilja obratio i tužiocima.

Upitao ih je dokle će da se prave naivni na sve što se dešava na ulicama i da ne vide da pojedini mediji pozivaju direktno na linč i obračun sa državnim organima.

- Policija je pustila večeras 12 minuta da ih tuku, pirotehničkim sredstvima, motkama i kamenicama. Tek tada je policija odgovorila. Pa da pitam ovu bandu iz Evropske unije — onda kažete mirni demonstranti? Mirni demonstranti koji su svi bili sa fantomkama i šlemovima? I u tome su im pomagali ovaj evropski ološi koji su došli da ruše našu zemlju. Idite rušite svoje zemlje, nemojte da rušite Srbiju - rekao je Vučić obraćajući se iz komandnog centra MUP-a i dodao:

Napad na policiju u Novom Sadzu Izvor: Kurir

- Moram da kažem da čekam reakciju tužilaštva. Ne bude li, mi ćemo morati da preduzimamo ozbiljnije mere na nivou države i po pitanju tužilaštva i po pitanju pravosuđa. Neki se prave naivni i misle da će da provedu obojenu revoluciju. Sad kad shvataju i sad kad vide da od obojene revolucije nema ništa, da su propali, nemojte da se ljutite.

