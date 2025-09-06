Slušaj vest

Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti iz komandnog centra povodom nasilja blokadera u Novom Sadu, tačnije ispred Filozofskog fakulteta gde su gađali policiju petardama, kamenicama i farbom.

Vasiljević je pozvao sve građane da ne ugrožavaju prava drugih i da očuvaju javni red i mir.

- Mi smo više puta upozorili sve one koji su se okupljali ispred kordona policije da ne nasrću, da ne pokušavaju ništa, jer će policija intervenisati. Pri kraju okupljanja dobili smo operativna saznanja od naših ljudi da će moguče doći do napada na policiju - rekao je direktor policije Dragan Vasiljević

Kako kaže, upozorili su sve i skrenuli pažnju da potencijalno može doći do incidenata.

- Naša saznanja su bila tačna. Zato ovom prilikom želim da poručim svim građanima Srbije da policija radi svoj posao i večeras i mesecima iza nas, bili smo i više nego strpljivi, čuvali smo javni red i mir, ali smo došli u situciju da više ne možemo, a da ne intervenišemo, jer smo ugroženi i mi i instituacije koje čuvamo. Svi građani moraju da znaju da moraju da poštuju zakone i propise ove zemlje - naglasio je Vasiljeć.