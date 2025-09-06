"IMALI SMO SAZNANJA DA ĆE DOĆI DO NAPADA" Direktor policije posle nasilja blokadera u Novom Sadu: Policija je bila i više nego strpljiva
Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti iz komandnog centra povodom nasilja blokadera u Novom Sadu, tačnije ispred Filozofskog fakulteta gde su gađali policiju petardama, kamenicama i farbom.
Vasiljević je pozvao sve građane da ne ugrožavaju prava drugih i da očuvaju javni red i mir.
- Mi smo više puta upozorili sve one koji su se okupljali ispred kordona policije da ne nasrću, da ne pokušavaju ništa, jer će policija intervenisati. Pri kraju okupljanja dobili smo operativna saznanja od naših ljudi da će moguče doći do napada na policiju - rekao je direktor policije Dragan Vasiljević
Kako kaže, upozorili su sve i skrenuli pažnju da potencijalno može doći do incidenata.
- Naša saznanja su bila tačna. Zato ovom prilikom želim da poručim svim građanima Srbije da policija radi svoj posao i večeras i mesecima iza nas, bili smo i više nego strpljivi, čuvali smo javni red i mir, ali smo došli u situciju da više ne možemo, a da ne intervenišemo, jer smo ugroženi i mi i instituacije koje čuvamo. Svi građani moraju da znaju da moraju da poštuju zakone i propise ove zemlje - naglasio je Vasiljeć.
Za kraj, direktor policije je pozvao građane da sva okupljanja budu u skladu sa zakonom i mirna i da ne ugrožavaju prava drugih.