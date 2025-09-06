Slušaj vest

Novinarka opozicionog nedeljnika "Vreme" Katarina Stevanović priznaje da su blokaderi napali policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

"Bila sam tamo u prvim redovima", rekla je Katarina Stevanović za N1, pa priznala:

"Ljudi su gađali policiju kamenjem i bakljama... U jednom trenutku je neko od građana doneo neku ogradu".

Na kraju, ona je zaključila:

"Nisam videla da je policija reagovala pendrecima!"

Ne propustitePolitikaBLOKADERKA SRAMNO VREĐALA PREDSEDNIKA, REPORTERKA N1 JOJ ZAHVALILA Sumanuti prizori u Novom Sadu, nepoštovanje lidera države na delu (VIDEO)
Screenshot 2025-09-05 233900.png
PolitikaPOLICAJCI 12 MINUTA TRPELI TORTURU! Pogledajte kako stoje mirno dok ih blokaderi napadaju svim i svačim (VIDEO)
Screenshot 2025-09-05 234832.png
PolitikaUŽAS NA N1: "POLICIJU TREBA POUBIJATI"! Blokaderka uživo preti i poziva na ubistva svih policajaca
Screenshot 2025-09-05 225007.png
PolitikaČULA SE ISTINA UŽIVO NA N1: Blokaderi napali kordon ogradom i metalnim štanglama, policija i tada pokušavala da ne primeni silu (VIDEO)
Screenshot 2025-09-05 232523.png