"LJUDI SU GAĐALI POLICIJU KAMENJEM I BAKLJAMA" Novinarka opozicionog nedeljnika otkriva užasne detalje napada blokadera: U jednom trenutku je neko doneo ogradu
Novinarka opozicionog nedeljnika "Vreme" Katarina Stevanović priznaje da su blokaderi napali policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
"Bila sam tamo u prvim redovima", rekla je Katarina Stevanović za N1, pa priznala:
"Ljudi su gađali policiju kamenjem i bakljama... U jednom trenutku je neko od građana doneo neku ogradu".
Na kraju, ona je zaključila:
"Nisam videla da je policija reagovala pendrecima!"
