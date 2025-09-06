Slušaj vest

Prvi blokaderski Prajd biće održan danas, a kuma parade je Olivera Kovačević supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

Šesnaest minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu održaće se na kultnom blokaderskom mestu - ispred Pravnog fakulteta.

Olivera Kovačević je, podsetimo, već rekla da ovo neće biti festivalski, već protestni Prajd, čime je ova manifestacija takođe politizovana i stavljena u službu blokaderske agende.

Sve ovo pokazuje da Prajd više veze s pravima već isključivo sa političkim ciljevima i obojenom revolucijom.

O blokaderskom Prajdu, na pitanje novinara, govorio sinoć i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- U subotu je blokaderski Prajd, gde će oni 16 minuta da i sve drugo da bi pokazali da bi pokazali da su svi koji su tobož gej orijentacije, a nisu svi normalno pod kontrolom blokadera. Pa će ispred Pravnog fakulteta, kultnog mesta blokadera da drže minute ćutanja poput najgorih satanista, ali to je uredu. Ali dan posle toga će porodični ljudi, ljudi koji vole ovu zemlju da drže svoje skupove u nedelju na kojima očekujem više od 130.000 ljudi. Pozivam sve te građane da ne primenjuju nasilje i da ne odgovaraju nasiljem na nasilje, makar ih bilo i 15:1, da se ponašaju odgovorno, da se ponašaju ozbiljno - kazao je Vučić.

Govoreći o blokaderima koji organizuju blokaderski Prajd kaže da im je kuma Olivera Kovačević.

- Kuma im je ova iz Đilasove stranke, Olivera Kovačević. Tako lepo oni kumuju, lepo su to smislili. I to je sve uredno...