MANTRA O MIRNIM PROTESTIMA BILA JE OBMANA Brnabić o divljaštvu blokadera u Novom Sadu: Cilj je nasilje i slabljenje Srbije
Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić komentarisala je brutalno nasilje blokadera u Novom Sadu i istakla da je narativ mirnih protesta postavljen kao matra, od strane onih koji su imali nameru i cilj da oslabe i podjarme Srbiju.
"Mirni protesti. Mirni građani.
Profesionalni i nezavisni mediji.
U to su želeli da nas uvere. U tu obmanu uloženo je novca kao nikada do sada.
Taj narativ postavljen je kao mantra od strane onih koji su imali nameru i cilj da oslabe i podjarme Srbiju.
A realnost je sve upravo suprotno tome", napisala je Brnabić uz video snimak stravičnog nasilja.
