Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić komentarisala je brutalno nasilje blokadera u Novom Sadu i istakla da je narativ mirnih protesta postavljen kao matra, od strane onih koji su imali nameru i cilj da oslabe i podjarme Srbiju.

"Mirni protesti. Mirni građani.

Profesionalni i nezavisni mediji.

U to su želeli da nas uvere. U tu obmanu uloženo je novca kao nikada do sada.

Taj narativ postavljen je kao mantra od strane onih koji su imali nameru i cilj da oslabe i podjarme Srbiju.

A realnost je sve upravo suprotno tome", napisala je Brnabić uz video snimak stravičnog nasilja.

