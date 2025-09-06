Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić komentarisala je brutalno nasilje blokadera u Novom Sadu i istakla da je narativ mirnih protesta postavljen kao matra, od strane onih koji su imali nameru i cilj da oslabe i podjarme Srbiju.

"Mirni protesti. Mirni građani.

Profesionalni i nezavisni mediji.

U to su želeli da nas uvere. U tu obmanu uloženo je novca kao nikada do sada.

Taj narativ postavljen je kao mantra od strane onih koji su imali nameru i cilj da oslabe i podjarme Srbiju.