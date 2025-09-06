Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić govorio je o brutalnom nasilju blokadera koje se protekle noći dogodilo u Novom Sadu.

- Noćas je došlo do brutalnog napada na policijske snage, to je moglo da se vidi ukoliko neko zaista želi objektivno da sagledava situaciju. Ne znam šta je još potrebno da neko saopštava da je policija napala demonstrante. Negde oko 3.000 učesnika skupa, neprijavljenog skupa u Novom Sadu, postalo je pravilo da se posle svakog skupa dođe do napada na policiju. Policija je i sinoć, kao i ostalih dana, na radio vezi do možete da čujete, kako se obraća lokalni komandant, kaže policajcima "Mi stojimo mirno, samo odgovorite na napad, ako dođe do toga", sve se snima. Bačen topovski udar na policiju, u nekim medijima piše da je policija bacila topovski udar, a policija nema topovske udare u svom korišćenju. U 21 sat su okupljeni ispred Filozofskog fakulteta gađali kordon policije. Do 21.27 policija je bila izložena napadu, fizički su napali kordon policije i pirotehnikom maskirani, su šipkama, topovskim udarima napali, policija tek sad primenila sredstva prinude.

- Dobili smo informaciju u toku noći da se priprema napad na policiju. Policija je na poziv dekana, bila ispred fakulteta, nikoga nije napadala, ona je napadnuta. U toku noći je u policiju došao rektor, koji je nadležni organ upravljanja univerzitetom u Novom Sadu. Kao što policija reaguje kada zovu fakulteti, policija je oko pola jedan, po pozivu rektora Dejana Madića, asistirala njegovom ulasku u objaket rektorata. Zatečena 142 građanina, privedeno je osmoro, uzete su beleške. Bilo je 13 povređenih policajaca. Od kada su demonstracije blokadera dobile nasilan karakter, brutalan prema policiji, više od 150 policijskih službenika je povređeno. Pozivam sve da se prizovemo racionalnom ponašanju, policija nikoga ne napada, nije agresivna, ali mora da reaguje i brani svoje živote. 42 je privedeno, 18 policijskih vozila oštećeno, otet službeni pištolj policajcu, o čemu govorimo? - rekao je Dačić za RTS.

- Svako ko čini krivična dela će biti procesuiran. Policija je tu da čuva javni red i mir, da nikoga ne izaziva. Ako niko ne napada policiju, nema razloga da se brine. Policija stoji ispred fakulteta, neko dolazi i gađa ih. Policija nema topovski udar, to nema veze sa zdravim razumom. Svaki dan policajci rade, bilo je skoro 30.000 skupova od 1. novembra, od kojih je 99 odsto neprijavljeno, nisu u skladu sa zakonom. Policija je bila suzdržana od samog početka. Bilo je skoro 15.000 blokada saobraćajnica, nenajavljenih.

- Bio sam ministar kada je održan prvi Prajd i znate kakvi su sukobi bili. Policija je rizikovala svoje živote da obezbedi učesnike. Čak me je i Đilas napao što smo dozvolili paradu, da bi danas došli do toga da neki učesnici kažu da nisu zadovoljni što ih obezbeđuje polciija i govore o brutalnosti. Molim sve da se suzdrže od komentara koji neamju veze sa realnošću. Nekoliko hiljada policajaca, koje oni nazivaju kerovima, koje zovu da idu na Kosovo, oni su davali živote za ot Kosovo, ili koji govore o političkoj brutalnosti, koja brutalnost ako je 150 policijskih službenika povređeno.

