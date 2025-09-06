Slušaj vest

Blokaderi su sinoć u Novom Sadu došli naoružani svim sredstvima i još jednom pokazali da im je nasilje jedini manir i da nisu za dijalog i dogovor!

Po ko zna koji put, napali su policiju, lomili i palili sve pred sobom jer im divljačko nasilje nije strano!

Napad na policiju

Tako su se okupili ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u pomenutom gradu gde su napali policiju i pirotehničkim sredstvima!

Blokaderi su pokušali da probiju kordon policije kako bi ušli u zgradu Filozofskog fakulteta, a za sve ne biraju sredstva!

Tako su uzeli i ogradu i krenuli snažno i agresivno na policiju! Jednu su čak i polomili i dugačku šipku iskoristili da udaraju!

Pokušaj paljenja fakulteta

Grupa maskiranih blokadera napala je sinoć pripadnike policije i pokušala da zapali zgradu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U trenutku napada u zgradi su se nalazili ljudi.

Bacali su topovske udare, palili baklje i napadali policiju.

Pogledajte uznemirujuće scene:

Blokaderi su napali i Žandarmeriju, gađali su ih svim i svačim - flašama, kamenicama, pirotehnikom...

12 minuta torture

Policiju su napali svim i svačim! Bio je to brutalni linč - policajci mirno stoje i trpe kamenice, lasere, molotovljeve koktele, topovske udare, bukvalno sve što se našlo u rukama blokadera!

13 povređenih policajaca

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić govorio je jutros o brutalnom nasilju blokadera.

- Dobili smo informaciju u toku noći da se priprema napad na policiju. Policija je na poziv dekana, bila ispred fakulteta, nikoga nije napadala, ona je napadnuta. U toku noći je u policiju došao rektor, koji je nadležni organ upravljanja univerzitetom u Novom Sadu. Kao što policija reaguje kada zovu fakulteti, policija je oko pola jedan, po pozivu rektora Dejana Madića, asistirala njegovom ulasku u objaket rektorata. Zatečena 142 građanina, privedeno je osmoro, uzete su beleške. Bilo je 13 povređenih policajaca. Od kada su demonstracije blokadera dobile nasilan karakter, brutalan prema policiji, više od 150 policijskih službenika je povređeno. Pozivam sve da se prizovemo racionalnom ponašanju, policija nikoga ne napada, nije agresivna, ali mora da reaguje i brani svoje živote. 42 je privedeno, 18 policijskih vozila oštećeno, otet službeni pištolj policajcu, o čemu govorimo? - rekao je Dačić za RTS.

Vučić o nasilju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se sinoć građanima iz Palate Srbije nakon scena stravičnog nasilja.

- U Novom Sadu su, uz prisustvu predsednika Evropskog parlamenta, neki pokušali da ugroze stabilnost Srbije sa fantomkama, da zauzmu zgradu Filozofskog fakulteta, i u tome nisu uspeli. Policija ih je sprečila.

Nikada neće pobediti Srbiju i njene državne organe. Reč je o običnim kukavicama i bednicima koji napadaju ljude koji rade svoj posao. Bednici i kukavice nikada neće pobediti. Njih je večeras u Novom Sadu bilo 7.020, očekivali su 30 hiljada ljudi... Kako god. Nasilje neće biti dozvoljeno - dodao je.